竹縣議員指自辦農村社區停車空間不足 並要求縣府蓋汙水廠理廠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新竹縣芎林鄉綠獅、金獅自辦農村社區土地重劃，議員鄭昱芸9日質詢，提出停車空車和道路寬度不足問題，並要求縣長楊文科承諾，文德特區設置汙水處理廠，由縣府出錢興建。工務處指則芎林都市計畫區汙水下水道，將重新辦理規畫。

鄭昱芸詢問縣內的土地開發是否有所限制？楊文科表示，土地開發無論是政府或私人開發，都必須兼顧公共利益，以及需求性、必要性等。

鄭昱芸表示，她基於議員職責、生長於芎林的土地感情，對於土地議題有所研究，由於農村社區自辦重劃及文德特區的公辦重劃，引進許多人口或產業，改變芎林的地景地貌。

鄭昱芸指已經開發的綠獅重劃區，在綠獅計畫書中是能停車，但當地居民自2019年起卻飽受停車困擾，直到現今都還在討論如何劃設紅線的問題。

她舉綠獅計畫書中，綠獅三街應有10米道路可單側停車，綠獅五街也應可單側停車，不過扣除人行道、停車，柏油路僅剩下7米，綠獅一街甚至只有6米，連消防車都難以進入。

地政處長古瓊漢回應，農村社區土地重劃早年在內政部試辦時，當時法令並無相關總量管制的規定，如今已經改善，並增加總量管制的依據，未來農村社區土地重劃在公共設施部分將更周延。

對於現況的部分，楊文科在回應表示，會請相關單位一起研究，包含是否還有公共設施的土地等，會研商改善辦法。強調未來土地開發無論是政府或私人開發，都必須考量公共停車問題。

鄭昱芸並提出文德特區汙水處理廠，遲未興建已衍生出許多問題，而縣府自文德特區充實財源，應回饋地方，做為興建汙水處理廠的經費。

工務處代理處長陳盈州表示，芎林汙水下水道規畫報告為內政部營建署2003年完成，縣府已編列300萬元預算，預計113至114年辦理規畫報告重新檢討委託規畫，將芎林都市計畫區的家庭廢水，埋設系統管線納入汙水處理廠。楊文科則表示，支持汙水處理廠的設置。