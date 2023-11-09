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大陸積極推動 加入DEPA和CPTPP進程

  • 中時即時 李文輝
大陸積極推動加入DEPA和CPTPP進程。（大陸商務部）
大陸積極推動加入DEPA和CPTPP進程。（大陸商務部）

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大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸商務部新聞發言人何亞東9日下午主持新聞發布會，有記者提問《數位經濟夥伴協定》（DEPA）和《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）這兩項工作進展？何亞東指出，中方已對CPTPP協定全部條款全面分析研究評估，梳理需採取改革和修法，並在自貿區和海南自貿港主動先行先試，正按加入程序溝通磋商。DEPA方面，中方正與成員方就協定的相關議題深入交流，總體進展積極。

何亞東表示，中方先後於2021年9月和11月正式申請加入CPTPP和DEPA，並積極推動相關進程。

何亞東介紹，中方已對CPTPP協定全部條款進行了深入全面的分析研究和評估，梳理了可能需要採取的改革舉措和修改的法律法規，並在有條件的自貿試驗區和海南自貿港主動對照先行先試。目前中方正按照加入程序與各成員進行溝通和磋商。 何亞東說，關於DEPA，2022年8月18日成員方成立了中國加入工作組，全面啟動談判。目前中方正與成員方就協定的相關議題深入交流，已舉行兩次部級會議、三次首席談判代表會議和三次技術磋商，總體進展積極。同時中國國內多個地方都在主動對接DEPA與成員方一道探索相關領域的務實合作。 何亞東表示，中國真誠希望與各國一道在開放的大舞臺上相向而行，相互成就，中方期待早日加入CPTPP和DEPA，願與各方共同努力，積極推進區域經濟一體化和貿易投資自由化、便利化，為世界經濟復甦作出貢獻。

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