營運優化提升毛利率 雲品第三季EPS 0.61創同期次高

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雲品國際（2748）受惠國際旅遊復甦、國際客回流與國旅維持穩定基本盤，加上企業工商活動、婚禮宴會市場回溫，第三季合併營收5.34億元，年增4.9％，稅後淨利0.64億元，年增44.5％，每股稅後盈餘（EPS）0.61元，年增24.5％，獲利能力大幅提升，創歷史次高紀錄。累計前三季合併營收16.40億元，年增17.9％，稅後淨利1.83億元，年增128.3％，每股稅後盈餘（EPS）1.81元，年增103.4％，已超越疫前2019年同期的水準。

雲品10月合併營收2.12億元，月增19.31％，年增0.01％，1至10月累計營收達18.52億元，年增15.5％，1月至10月累積營收創歷史次高。

展望後市，看好年末旅遊商機，冬季為雲品溫泉酒店旺季，君品酒店在國際旅客住房表現穩定成長，以及一年一度的ITF台北旅展在票券銷售上也獲得亮眼成績，加上大型尾牙、外燴也已經提早銷售，依據雲品目前掌握的市況與住房餐飲接單情形，到年底前都有望能延續成長的態勢。以中長期規劃的佈局來看，雲品將持續發展新的委託經營管理事業與多角化投資經營，維持穩定且成長的營運動能。

雲品第三季主要受惠於國境解封國際旅遊復甦，在國際旅客回流的同時，國旅也維持穩定的基本盤，加上企業工商活動、婚禮宴會市場回溫等表現亮眼，有效挹注營收與淨利。同時雲品溫泉酒店也優化升級了住宿餐飲體驗，即使在部分客房因施工未營業，且遇到傳統民俗月的情形下，仍寫下單季每股稅後盈餘（EPS）0.61元的同期次高成績。

雲品今年第一季到第三季營收成長17.9％，而每股盈餘大幅提升103.4％，主要因為雲品運用專業的管理財提升獲利能力，進行聯合接單推廣銷售，也運用人力支援調度控制成本，直接對雲品的毛利率與營業利益率有正面挹注。未來雲品國際將透過穩健拓展住房業務、開發創新服務與深耕永續旅遊相關產品，帶動都會型商務酒店、頂級度假酒店、館外餐飲、委託經營管理事業等核心營業項目使獲利能力穩健成長。

雲品溫泉酒店營運迄今已滿15週年，共接待超過300萬住宿人次，為歡慶開業15週年，於11月起將舉辦一系列活動，邀請台灣享譽國際的朱宗慶打擊樂團前來演出，並推出以低碳、在地食材為主的創意午茶組，還能親自品味蟬聯六年米其林三星頤宮中餐廳主廚陳偉強掌勺限定餐宴，其中也以永續旅遊為號召，邀請入住雲品的旅人響應負碳排的旅程在花蓮種下樹苗，共同守護台灣美景與環境。

雲品，ITF台北國際旅展現場四天下來的成績，有雙位數的成長幅度，今年辦理的二場的線上旅展亦有雙位數的成長，其中雲品溫泉酒店日月潭平日經典山景住宿券與尊榮湖景客房住宿券，熱銷數千張，將為明年前三季的住房率打下基礎。另外，限量銷售1,400張的君品酒店雲軒西餐廳雙人牛排券亦每日秒殺銷售一空，將持續帶動君品酒店餐飲來客數，為年底的餐飲聚餐旺季添材火。