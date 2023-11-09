邑錡第三季創高 續推軍工無人載具與自有品牌商品

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縮時攝影大廠邑錡（7402）10月營收4,765萬元，月增38.47％、年減7.51％。第三季營收為1.54億元，季減12.9％，為歷年同期次高。邑錡表示，未來將加速軍工無人載具相機模組與雲台系統開發，同步發展自有品牌，放眼全球軍工市場創造營收表現。

邑錡指出，第三季營收為新台幣1.54億元，稅後淨利2,025萬元、EPS 0.6元。累計2023年前三季營收為新台幣4.28億元，稅後淨利4,315萬元、EPS1.39元。

業務比重上，邑錡表示，前三季創新ODM業務與自有品牌OBM業務比重分別為64％、36％，自有品牌縮時相機導入自有晶片已提升毛利，雖ODM佔比提高影響利潤，但仍保有整體毛利率達33％。

對於未來發展，邑錡希望，繼續推動創新ODM加速軍工無人機載具相機模組與雲台系統開發，同步開發為自有品牌產品，放眼全球軍工市場創造營收表現。

自有品牌Brinno縮時相機部分，自有晶片新機種BCC300系列已全球鋪貨，市場需求穩定持續挹注品牌營運。BCC300系列持續在通用型市場如農業，畜牧業與學術研究領域被廣泛使用，高階機種BCC2000 Plus系列出貨穩定，搭配9月在德國IFA展新推出的太陽能充電組ASP1000-P，讓原有建築工程縮時相機升級為永續供電解決方案，在日照充足環境下實現拍攝不中斷，省卻需要布電或是更換電池的不便，此功能升級配件也同步帶動原有機種銷售表現。