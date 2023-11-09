輔信科技砸23.5億元 買內湖全棟預售商辦大樓

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台北市內科園區今（9）日傍晚再傳整棟商辦大樓被「打包」！輔信科技（2405）今天公告，砸下23.5億元，買下台北市內湖區潭美段富樂群建設、隆雲公司的整棟預售辦公大樓，將作為公司營運總部，基地面積約651坪，未來建物完工面積共計約3,048坪，換算辦公室單價為每坪72萬元。

協助本次購置案的世邦魏理仕台灣總經理林敬超指出，近年來台北市陸續有全棟商辦及廠辦大樓於預售階段即由自用型買方購入，可見企業對於營運總部空間升級的需求日益升高。

林敬超表示，今年前三季大型商用不動產交易，自用型買方為市場最大買家，佔總投資額近63％，其中部分需求即源自於企業為整合辦公處所、升級總部大樓而購置興建中建物。

包括崇越科技於年初斥資54億元，買下內湖科技園區洲子街之全棟預售廠辦大樓；財團法人聯合信用卡處理中心於今年6月亦以24.47億元，購置「台証金融大樓」多個樓層作為台北總部；豐怡生化科技於今年3月斥資21.93億元，買下南京東路六段全棟辦公大樓，皆顯示在當前不動產投資氣氛趨於保守的情況下，財務穩健且具自用需求的本土企業並未受升息循環影響。

參與本案的世邦魏理仕資本市場部協理江晁瑄亦表示，台北市區內具有獨立產權，且規模達1,500坪以上可供自用之商辦或廠辦大樓為目前市場上炙手可熱之投資標的，而選擇購入預售產品代表企業入駐前能預先設想未來空間配置及動線規劃，甚至獲得建商為其提供客製化服務的機會，因此愈來愈受自用型買方青睞。