台鐵「南港之星」開工動土 將創800億價值

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台鐵資產活化，占地7,879坪的「南港之星公辦都市更新案」9日開工動土，將打造一棟32層辦公大樓及三棟37層住宅大樓，總樓地板面積約114,595坪。

台鐵局指出，「南港之星」預估投資金額約351億，預計2030年完工，將創造超過800億不動產價值。

「南港之星」位於忠孝東路七段、市民大道八段所圍街廓，緊臨南港車站，由北市府、台北住都中心、潤泰創新及台鐵局共同合作開發，將興建具交通轉運、國際會展中心、購物商場及住宅等機能之複合式建築群。

台鐵局指出，「南港之星」促進東區門戶計畫完整，結合鄰近台北流行音樂中心、生技中心、軟體中心、會展中心及車站轉運中心，吸引新興產業進駐、增加就業機會、帶動周邊商業發展、南港區域價值及國際形象。

台鐵局表示，「南港之星」預計2030年完工後，地上1至2層將規劃為商場，並設置立體通廊向周邊北、西、南等側基地串連；另會有1,509坪的轉運站，可服務每年625萬人次旅客，會展中心也估能帶來每年52萬人次參觀人潮。

「南港之星」面積7,879坪，由台北住都中心擔任實施者辦理都市更新，以公開招商方式於2018年8月與出資者潤泰創新簽訂投資契約，經4年規劃及審議作業，於去年10月5日核定、今年7月14日申報開工。

「南港之星公辦都市更新案」9日舉行開工動土典禮，由台北市長蔣萬安、潤泰創新國際股份有限公司董事長簡滄圳、台鐵局長杜微等參與。