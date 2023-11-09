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「易親近的小百岳」集集大山 有望納入日管處成「中部小百岳」

  • 中時即時 曾雪蒨
立委蔡培慧希望透過集集大山健行觀光路線開發，帶動並活化沿線區域觀光。立委蔡培慧提供
立委蔡培慧希望透過集集大山健行觀光路線開發，帶動並活化沿線區域觀光。立委蔡培慧提供

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南投縣集集大山是中部健行者「易親近的小百岳」，但因缺乏整體規畫未開發，立法院交通委員會9日到南投考察時，立委蔡培慧提議將集集大山納入日月潭風景區管理處進行整體觀光開發，盼為南投增加一個健行旅遊新亮點。

民進黨南投二選區立委蔡培慧今天偕同交通部政務次長陳彥伯、日月潭國家風景區管理處處長簡慶發，前往集集鎮永昌國小富山分校，了解「集集大山納入日月潭國家風景區管理處」評估計畫，爭取將集集大山納入日月潭風取經管理處進行整理開發，為健行登山愛好者再增加1個旅遊打卡新地標。

蔡培慧說，集集大山如可納入日管處轄區，就可進行整體觀光規畫，包含建設公共廁所、鋪建木棧道等，其中配合集集支線銜接彰化高鐵，以及日月潭水里纜車計畫，屆時從高鐵站連結集集火車、接水里纜車，最後登上集集大山，可望為南投觀光帶來全新旅遊新感受。

對於蔡培慧的建議，交通部政務次長陳彥伯允諾將全力協助集集大山納入日管處，藉由盤點周邊觀光資源，希望可推廣集集大山沿線的美麗風光，讓更多國內外觀光客知道，藉此帶動地方發展。

日月潭國家風景區管理處處長簡慶發則表示，先前因集集大山屬保安林地等原因，未納入日管處轄區，日前經立委蔡培慧建議後，該處預計113年委託辦理集集大山開發規畫案，屆時將盤點周圍觀光資源及研究土地適宜性，等規畫案通過後，再辦理全區範圍檢討與開發。

立委蔡培慧強調，推動地方觀光必須整體規畫，藉由集集支線、水里日月潭纜車等串連，不只帶動集集大山的健行與生態觀光，也期盼帶動沿線特色發展，促進區域觀光更加國際化。

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