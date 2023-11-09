通訊大賽全球連線 多國創新應用現身

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工廠的設備突然出問題，但臨時找不到專家或老師傅怎麼辦？只要用AR眼鏡加上5G網路，就能在眼前呈現SOP處理流程，更可向遠端的專家求救，看著相同畫面一起解決問題，避免設備當機帶來可觀的損失。醫院病人害怕隱私被侵犯，醫院又該如何即時處理院內棘手的跌倒事件？醫院跨領域組成研發團隊，利用3D感測技術，針對病人跌倒動作發出即時偵測與警示，去識別化的功能還能兼顧病人的隱私。

經濟部主辦的Mobileheroes通訊大賽，被業界譽為「通訊奧斯卡」，迄今（2023年）已邁入第22屆，競賽最大的特色是由贊助企業出題，獲獎團隊可以得到企業資源支持，團隊在參賽過程中也與產業有深度連結的機會。競賽作品必須具體實作，並提出可行的商業模式，鼓勵團隊研發具有市場價值的解決方案。所有優勝團隊於11月8日在松山文創園區，向大眾展示各種創新的智慧聯網和5G應用，見證通訊大賽成果。

今年的競賽主題包括聯網未來挑戰賽、國際賽（Connectivity Innovation Challenge)、通訊天線系統設計競賽，共有超過200個團隊，高達300多位好手同場競技。國際賽更吸引了加拿大、南非、韓國、印度、盧森堡等34個國家參與，藉由通訊大賽平台，進一步認識臺灣資通訊產業生態圈。

通訊大賽的贊助合作企業包括：中華電信、亞旭電腦、仁寶電腦、遠傳電信、華電聯網、高通、台灣大哥大、優達科技、耀登集團、聯發科技、啟碁科技、連騰科技、英業達、工業技術研究院、南亞塑膠、廣達電腦、川升、全一電子、稜研科技、Makerpro、T客邦等業者，這些企業不僅擔任評審，還在競賽過程中提供團隊建議及指導。獲勝隊伍有機會獲得企業提供的贊助資源，包括行銷宣傳和工作職缺，並與企業合作，充分利用企業的研發資源，加速AI和5G聯網生態圈的發展。

各項作品經過幾個月實作與優化，由評審團選出三大競賽的優勝團隊。最高榮譽得獎者分別為Connectivity Innovation Challenge國際賽，來自韓國的BANF團隊以「iSensor Real-time profile for fleets and AVs」主題獲得冠軍；在聯網未來挑戰賽，山豬豆腐團隊以「ToFEye」主題獲得冠軍；在通訊天線系統設計競賽，牽一機而動世界團隊以「應用於摺疊手機之多天線系統設計」主題獲得冠軍。

經濟部產業發展署蔡忠平副組長、加拿大駐臺北貿易辦事處倪傑民代表、南非聯絡辦事處安德漢代表、盧森堡台北辦事處高福德處長、印度駐台北辦事處楊丹杰副會長與多位網通產業代表等親臨現場，見證優勝團隊的榮耀時刻。

經濟部產業發展署表示，通訊大賽與時俱進，協助產業界挖掘創新及找尋人才、投資標的及專案合作夥伴。臺灣面向全球市場、網通產業具備完整的供應鏈能量，且具有國際重要地位，希望藉由日漸成熟的國際賽，讓國內外競賽團隊能互相交流觀摩，創造未來與企業合作機會。