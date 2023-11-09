磷化銦回溫 英特磊Q3轉盈 董座：明年看四大動能

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三五族群英特磊 IET-KY（4971）9日召開法說會，公告第三季稅後純益4,455.4萬元，每股稅後純益（EPS）1.22元也創下五季以來新高，較前季虧轉盈。董事長高永中表示，營運谷底已過，預估第四季有望維持與前季相近水準，看好明年「四大成長動能」。

英特磊第三季EPS 1.22元，登上五季以來新高水準，推動累計前三季稅後純益、EPS同步轉虧為盈，分別回升至2,475.6萬元、0.68元；單季毛利率則達31.3％，較前季大增17.8個百分比，但較去年同期微幅減少2.7個百分點。

觀察第三季營收比重，受惠拉貨動能顯著回溫，磷化銦（InP）第三季營收占比重返38.9％、接近4成，較前季的15％大幅拉升。高永中指出，先前InP受存貨調整影響，上半年出現斷崖式下滑，也導致公司第二季罕見出現虧損，下半年起InP需求漸重回正常水準，而砷化鎵占38.7％，銻化鎵及勞務則近乎持平，為21.1％。

展望第四季，高永中指出，就目前情況研判，營運谷底已過，下半年受惠產業景氣回升、訂單需求逐漸回溫，包括高頻測量、PIN方面公司均已慢慢開始恢復下單，預估本季營收有望維持與前季相近水準，設備及機台訂單狀況為其中關鍵變數，若客戶訂單能在年底前到位，則單季營收將有望力拚季增。

高永中也點出明年「四大成長動能」，首先，銻化鎵（GaSb）近期國防以外的商用訂單比例增高，主要來自生物辨識及氣體偵測，後市需求可期，公司也提升產能因應，今年較去年新增兩部機器，後續還或有第三部投入；其次則是MBE機台的裝置及服務，除包括過去銷售過的四部機器外，軟體套件（Software package）也開始供應給客戶，也具備成長潛能。

第三，6吋InP HBT距離實際應用也不遠，由於6G頻段可能擴展到7～12 GHz，已超過砷化鎵（GaAs）範圍，後續InP發展可期；第四個成長動能則落在APD、PIN，受惠AI伺服器需求帶動，APD在車用領域也有應用機會，預計明年第二季需求可望大幅提升。