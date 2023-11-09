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2050淨零趨勢已經成為全球熱門議題之一，自今（2023）年10月起，歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）開始試行，並於2026年正式上路。為協助金屬相關產業因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）過渡期提交報告之規定，經濟部產業發展署特別委託金屬工業研究發展中心（金屬中心）辦理「金屬產業產品碳含量試填工作坊」。本次工作坊以實體結合線上直播的方式舉行，共計300多位業者線上線下共同參與，顯示業者對 CBAM 申報議題的重視與關心。

本次工作坊特別邀請台灣經濟研究院陳彥豪所長，說明「歐盟碳邊境調整機制」，將長期追蹤與研究CBAM議題資訊分享提供給業者，其中包含歐盟CBAM法案最新進度、過渡期實行細則內容概要，如應於2024年1月底前提交2023年第4季出口管制產品至歐盟之產品碳含量資訊，且提交的產品碳含量資料尚無須進行查證。同時，也提醒國內業者：未來進行申報主要為歐盟進口商，惟出口至歐盟的CBAM管制產品含碳資訊，仍需仰賴供應鏈廠商提供。

此外，為協助國內金屬相關業者了解CBAM填報重點，由金屬中心深耕金屬產業推動經驗，並以扣件業為案例，逐步說明出口至歐盟CBAM納管產品如何輕輕鬆鬆填寫計算碳含量資料。除能讓業者滿足客戶需求外，也為自身企業打好減碳的基礎。

為協助國內業者因應歐盟CBAM過渡期，未參加本次工作坊的業者，可至經濟部產業發展署臉書觀看當天各議題的解說影片網址（https://www.facebook.com/ida.moea/videos/849998429837504）。經濟部將持續協助國內業者建立產品碳含量計算之能力，自11月起陸續開設「CBAM產品碳含量計算工作坊」及「2023年因應CBAM–申報資訊實務作業說明會」，歡迎有興趣業者踴躍報名參加。