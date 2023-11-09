超商起司季誘食慾！ 入料泡芙、蔥抓餅飄鹹香 再抽萬元旅遊金

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寒涼冬季讓人更容易感到飢餓，消費者補充熱量大多選重口味食物，超商觀察，起司鮮食與甜點香氣濃郁、鹹甜百搭，是冬季銷售常勝軍，多款起司入料商品更拿下破億業績，濃厚口感助攻下，冬季銷量可多出夏季至少1成，業者趁天冷之際再攻新品並推起司季優惠，有望帶動買氣較平時增長10％。

全家過去起司商品豐富，包括香濃雙重起司海陸焗飯等都是破億暢銷商品，即起搭上味蕾換季商機展開起司季，線上線下開賣逾百款好料，甜食主打PABLO聯名「起司小泡芙」，起司泡芙皮撒上帕馬森起司粉，灌入帶有鹹甜風味的奶油起司卡士達，香氣疊加相當夠味；鹹食則有濃郁微辣的「墨式肉醬起司捲」等，28日前買起司季指定商品任2件，有機會抽價值1萬元旅遊金。

萊爾富14日前同樣有起司季活動，並一口氣推出「究餡凱撒乳酪棒」、「厚菠蘿乳酪麵包」、「香蒜起司麵包」等烘焙品，感受鹹甜組合的同時亦有飽足感，搭指定飲品只要59元。

7-11則巧妙將苦甜巧克力與起司結合，開賣全新「荔枝玫瑰起司巧克力」風味熱壓土司，逾1500間門市都有機會品嚐，內餡使用KITKAT可可威化抹醬將玫瑰花香氣與荔枝果香融合，搭配切達起司豐富口感，採現點現壓傳遞熱呼呼美味，即起至12月31日，每周三購買原賞熱壓土司，加贈OPEN POINT點數3％。

OKmart choice向來是外食族熱愛的選擇之一，熱騰騰美味方便在消夜時段就近買，其中「OKchoice起司蔥抓餅」以多層次的金黃色澤酥脆外皮包裹融化起司片，蔥香與濃郁奶香交疊十分開胃。