臺灣教育科技展「聽見農村精靈的聲音」引爆參觀熱潮

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2023年臺灣教育科技展，農業部農村水保署臺中分署「聽見農村精靈的聲音」展區成為眾多參觀者的必訪之地。展區內充滿臺灣農村生動故事和創新科技，其中，特別引人注目的是「奔跑吧！水精靈」switch防災背包教具，不僅展示防災知識的重要性，也為現場增添了新穎的數位教育創意與歡樂。

「奔跑吧！水精靈」教具競賽活動讓民眾親身體驗土石流災害發生時的緊張感及提醒民眾面對災害發生時應迅速正確地反應的重要性。參賽者在模擬的緊急狀況中，迅速收集到正確的防災物資，並完成一系列的挑戰，這是一場智慧與速度的考驗。競賽的熱烈場面，吸引了眾多圍觀者的目光，參與者的熱情專注，讓整個展區充滿了活力與歡笑。

陳榮俊分署長(圖中)邀請大家11／11至新社花海 農村繽菓室 吃冰。圖／農村水保署臺中分署提供

展區內還有許多其他互動式教學展示，如透過「黑翅鳶與棲架」講述農業與生態保護雙贏的故事，以及利用「記憶之脈VR」教具帶來的沉浸式農村水土保持歷史之旅。這些教具展示不僅增進了參觀者對農村水土保持工作的認識，也激發了他們對自然環境保護的熱情。

農村水保署陳榮俊分署長表示，本次展覽的宗旨是將農村水保署多年的努力與成就，通過寓教於樂的方式呈現給民眾。他強調，透過這樣的活動，農村水保署希望能夠鼓勵國人參與臺灣農村永續發展，活動只剩3天請國人把握時間來體驗。此外，本署臺中分署11月11日將在臺中新社花海推出「農村繽菓室」延續農村教育，將特色農產冰品「貓裏茶霜淇淋」供民眾試吃，這將是一次結合美食與自然美景的絕佳體驗，歡迎大家來玩。