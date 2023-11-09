竹林裡的低碳莊園 米堤集團2023旅展榮獲最佳永續獎

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「2023 ITF台北國際旅展」於11月6日閉幕，溪頭米堤大飯店旅展四天銷售創佳績，詢問度更勝往年，整體買氣旺盛。米堤集團展場精緻、環保的設計，更榮獲大會頒發「最佳永續獎」，由溪頭米堤大飯店副總經理鄭玉枝代表領獎，為今（2023）年旅展畫下完美句點。

今年旅展主辦單位在1,300多個攤位中，選出6家參展單位，頒發「最佳永續獎」。負責本次米堤集團設展攤位設計的執行創意總監李竹婷表示，對於這次獲獎非常意外，肯定飯店展現低碳的用心更是莫大的鼓勵。米堤以「竹林裡的莊園」為設展概念，精緻的竹藝設計，採用飯店使用過的綠竹桿，減少一次性裝潢材料的使用，讓每次的旅展都能重複利用前一次的素材，在採用新材料時，也同時顧及往後重複使用的可能性，期能處處展現減碳理念。

李竹婷並表示，這次設計旅展的另一個挑戰，是希望能創造藝廊感的空間，減少視覺干擾，讓觀展者在琳瑯滿目的價格戰燒腦之餘，能有一個地方休憩。為了讓客人感受米堤飯店茶坊的氛圍，現場安排每天三場茶席表演，特別把山上的茶藝師請到現場，由茶藝師介紹溪頭特色茶品，解說泡茶流程及茶葉特色，並提供試飲，讓客人能在米堤的攤位歇腳，品嚐鹿谷在地好茶。

李竹婷更進一步說明，為了避免現場使用一次性物品造成環境負擔，希望奉茶所提供的試飲杯能有更環保的選擇，但是採購價格和數量都是挑戰，經過尋找多家供應廠商，很慶幸堅持到最後，遇到的廠商沒有放棄，除了確認天然木薯製的試飲杯飲茶效果，還能在杯身雕刻美麗的家徽，提供客人環保而精緻的品茶體驗。

在美麗的溪頭，ESG及SDGs永續發展一直是溪頭米堤大飯店致力的目標，希望旅者在快樂出遊同時，也可促進綠色經濟，確保永續消費。旅展結束後接續推出的「漫慢炙茶」方案，使用在地茶葉，降低碳足跡，讓國內外旅者走進大自然的森林城堡，享受天然芬多精及負離子的包圍，品嚐慢活、悠閒、放鬆的心靈之旅，為環境永續共盡心力。活動詳情請上溪頭米堤大飯店官網及臉書專頁。