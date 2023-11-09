攻大陸市場 輝達、英特爾傳推改良版晶片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陸媒9日報導，美國晶片設計大廠輝達（NVIDIA）已開發出針對大陸市場的最新改良版系列晶片：HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。知情人士透露，最新三款AI晶片是從H100改良而來，輝達最快可能在11月16日過後公布，大陸廠商最快將在這幾天拿到產品。

界面新聞報導，輝達即將推出產品的詳細規格，分別為HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，分別基於輝達的Hopper和Ada架構，送樣時間在11月至12月，量產時間為2023年12月至2024年1月。一家輝達產業鏈公司表示，三款AI晶片產品分別適用於雲端訓練、雲端推理、邊緣推理。但對於具體的推出時間點尚未確認。

21世紀經濟報導，多位產業鏈人士表示，輝達是在推針對大陸市場的改良版晶片，將會把性能降到新規定的參數以下。其中一位產業鏈人士指出，近日還要和輝達溝通，年底才量產。同時，美國晶片龍頭英特爾（Intel）也在計畫推出Gaudi 2的改良版本。

10月17日，美國商務部工業與安全局（BIS）公布針對晶片的出口管制新規，尤其是對高算力的AI晶片進行更嚴格的管控。其中很重要的一項新規定就是調整先進運算晶片受限的標準，設置新的「性能密度閾值」來作為參數。