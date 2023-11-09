新北公寓老舊公共空間沒人管 民代盼放寬修繕補助條件

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新北市公寓大廈補助，僅限提供不特定人使用、有破損會造成公眾危安的部分與其他主管機關認定公眾通行的社區退縮空間破損可以申請，但新北市議員林秉宥指出，其他五都皆已擬定相關法令，新北僅以專案形式補助，且申請相較五都侷限不小，盼能跟上修正相關法令。新北市工務局長祝惠美回應，會衡量財務狀況，一個月內提出相關回應。

林秉宥說，工務局關心民生問題，前陣子大動作嚴格執行公寓大廈安全檢查，基層很辛苦，但也發現一個狀況，就是許多老舊公寓沒有管理委員會，公共空間的設備老舊，修繕也困難，台北市、桃園市與台中市、高雄市都有相關補助辦法的法源，台中市甚至編列預算4千多萬，並且施行成效不錯。

林秉宥說，新北雖然也有，但今年預算僅有300萬，且僅限提供不特定人使用、有破損會造成公眾危安的部分與其他主管機關認定公眾通行的社區退縮空間破損可以申請，反觀五都，因有法源是常態性的補助，且防火墻倒塌、照明設備等設施都可以申請，認為新北是否能跟上五都，擬定相關法源，常態性補助老舊公寓更新設施。

「新北不要做最後一名，最後一名也要亡羊補牢」，林秉宥說，考慮到預算，新北也可以選擇跟社區共同維護，盼工務局可以慎重評估考慮。

祝惠美回應，預算容許的話，會以公共安全與衛生來拓展範圍，會衡量財務狀況，考慮是否放寬申請條件，並擬定法源列為常態性補助，將在一個月內提供相關資料。