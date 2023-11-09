《稅收》總稅收創新高 證交稅連6紅、提前達標

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【時報記者葉時安台北報導】財政部公布112年10月全國賦稅收入初步統計，單月實徵淨額2318億元，年增加318億元(+15.9%)；累計1至10月實徵淨額3兆223億元，年增加1963億元(+6.9%)，創下新高紀錄。達成率來看，累計1至10月實徵淨額占累計分配預算數112.0%，占全年預算數98.4%。其中證交所單月已連續六個月正成長，10月已提前達標年度預算目標。

10月實徵淨額與上年同月比較，以營利事業所得稅及綜合所得稅各增加271億元及60億元較多，而營業稅減少49億元。累計1至10月實徵淨額與上年同期比較，以綜合所得稅增加972億元、營利事業所得稅增加525億元、營業稅增加212億元較多，而土地增值稅減少170億元。

前10月實徵淨額占分配預算數比率大於100%，包括特銷稅(197.9%)、贈與稅(171.6%)、遺產稅(165.7%)、綜所稅(129.7%)、證交稅(125.0%)、營業稅(118.0%)、關稅(112.2%)、房屋稅(105.8%)、貨物稅(105.0%)、牌照稅(103.3%)及營所稅(103.3%)，低於100%者有菸酒稅(97.7%)及土增稅(72.2%)。

實徵淨額已達全年預算數，包括特銷稅(162.1%，前10月實徵數/112年預算數)、贈與稅(140.2%)、遺產稅(135.1%)、綜所稅(118.5%)、印花稅(106.2%)、房屋稅(104.8%)、娛樂稅(103.7%)、證交稅(103.0%)、牌照稅(101.6%)及營所稅(101.1%)。

營利事業所得稅，10月實徵淨額1392億元，較上年同月增加271億元(+24.1%)，主因暫繳申報期限適逢假日，部分稅款實際入帳時間遞延至10月初所致；累計1至10月實徵淨額1兆585億元，較上年同期增加525億元(+5.2%)，主因結算申報自繳稅款增加。

綜合所得稅，10月實徵淨額403億元，較上年同月增加60億元(+17.6%)，主因盈餘分配及利息所得扣繳稅款增加所致；累計1至10月實徵淨額6944億元，較上年同期增加972億元(+16.3%)，主因結算申報自繳稅額、利息及薪資所得扣繳稅款增加。

而股市關聯的證交所，在10月及累計1至10月上市櫃股票平均每日成交值為3118億元、3305 億元，分別較上年同期2226億元、2945億元)增40.0%、12.2%。而10月證交稅實徵淨額152億元，較上年同月增加39億元(+34.8%)，連續六個月正成長；累計1至10月實徵淨額1598億元，較上年同期增加124億元(+8.4%)，已提前達陣今年度預算目標。