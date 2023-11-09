展店助攻 乾杯10月營收3.85億寫同期新高

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受惠中秋、雙十連假接力推升業績，加上展店效益助攻，連鎖餐飲集團乾杯（1269）10月營收3.85億元，前十月合併營收40.53億元，創同期、累計新高。展望後市，進入秋冬鍋物旺季及新品牌增添動能，對第四季營運展望樂觀。

乾杯10月自結合併營收3.85億元，月減8.36％，年增8.35％，創同期新高。其中，台灣事業營收2.94億元，月減10.51％、年增19.04％；中國大陸事業營收達0.91億元，月減0.67％、年減15.98％。累計前10月合併營收40.53億元，年增31.63％。

乾杯集團表示，10月受惠中秋節、雙十連假接力，帶動來客持續熱絡，加上天氣轉涼、民眾吃鍋需求漸增，鍋物事業來客較上月增加1成，以及老乾杯插旗高雄漢神百貨新店助攻，挹注台灣事業業績表現亮眼，推升集團營收成長。

展隨著秋冬鍋物旺季來臨，乾杯集團旗下4個鍋物品牌業績有望看俏，於11／1開始試營運的新鍋物旗艦品牌「黑毛屋招待所」，為集團目前最大規模、最高客單的鍋物品牌指標引發話題，近1個月週末訂位幾乎全滿、十分熱絡。而系出同門的日式鍋物品牌「黑毛屋」、「黑毛屋本家」也推出冬季限定鍋，重慶麻辣鍋品牌「麻辣45」則推出酸菜魚等新菜讓饕客嚐鮮，看好熱度可望延續，秋冬有望持續帶動業績成長。

乾杯集團今年新品牌與展店計畫已達成，總店數73家，台灣51間分店、中國大陸22間分店。旗下共8大餐飲品牌，包括乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、黑毛屋招待所、麻辣45、高木和牛食堂。