SOGO周年慶開跑 董座黃晴雯：首日業績拚衝上13.2億元

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遠東SOGO台北店週年慶9日開跑，有逾千人排隊入場，搶頭香的民眾早上七點就來卡位，鎖定限日限量商品。SOGO董事長黃晴雯表示，「從人潮可見大家對周年慶充滿期待」，首日業績拚衝上新台幣13.2億元，較去年約成長1％。

對於周年慶和電商雙11撞期，黃晴雯指出，已重疊多年，其實雙11始祖正是SOGO，「因為我們的生日就是11月11日」。觀察門口人潮就知道，儘管電商成長快，疫後消費者又回到實體通路，因社交仍非常重要；在台灣每到年底，周年慶就是全民運動，應把握一年一度最高優惠時刻。

黃晴雯表示，今年SOGO 祭出百貨史上最高銀行優惠，高達20幾至30幾％，不用出國有能享受匯差。

黃晴雯表示，消費者每年都有消費重點，例如疫情期間多買居家用品，現在疫後社交活動恢復，預期彩妝、服裝都有良好表現，另運動商機、龍年婚嫁生產商機可觀。

首日業績傳捷報；SOGO指出，電視、洗衣機限量共10台 ，開店半小時內全售罄，開店秒殺。彩妝成長2成、高端保養成長1成。而在金價大漲，民眾保值趁現在，首日金飾區百萬訂單大現！另外，超市優惠抗通膨，較去年備貨增加3成。橄欖油售出超過千瓶；人氣日本麝香葡萄挑戰最優惠 賣出超過千串。

對於大巨蛋開店事宜，黃晴雯說，因使用執照剛發下來，還需要時間點交，第一期D區預計明年5月開出，明年底雖然無法全期開幕，不過仍會希望明年年底前，將A區的一樓零售和餐飲樓層以及C區地下街開出，零售方面因會有國際精品，還需要一些時間才會開幕。