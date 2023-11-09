大聯大前三季EPS 2.5元 估Q4EPS為0.82-1.02元

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受惠於伺服器、網通、自動化工業電子、車用等應用強勁，IC通路商大聯大（3702）第三季合併營收、營業淨利、稅後純益及每股稅後純益（EPS）均超越財測高標，其中單季EPS為0.95元，前三季EPS為2.5元，大聯大估第四季EPS在0.82元至1.02元之間。

大聯大為半導體零組件通路商，前三季合併營收為4,887.97億元，年減18.36％，稅後純益45.94億元，年減49.53％，EPS為2.50元。

不過大聯大表示，第三季合併營收1,873.55億元，季增19.6％，營業淨利29.64億元，季增20.2％，稅後純益15.92億元及EPS為0.95元，均優於財測的高標。

大聯大表示，第三季營運成長來自於網通周邊設備、伺服器，自動化需求帶動工業電子以及車用電子等非3C市場應用持續強勁。同時北美、東南亞的客戶陸續投產，帶動半導體及相關電子零組件需求。

9日大聯大董事會通過第四季財測，若以新台幣32.2元兌1美元匯率假設，第四季營收1,700-1,800億元，毛利率3.7％-3.9％，營業利潤率1.6％-1.8％，稅後純益13.77-17.14億元，EPS將介於0.82-1.02元。

大聯大預計11月16日召開線上法說會，說明財務及未來展望。