工作天數減少影響 國巨10月營收月減4.2％

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國巨（2327）今日公布 2023 年10月份自結合併淨營收為90.62億元，單月營收較上月減少4.2％，並較去年同期減少7.6％。累計1～10月自結合併淨營收為893.08億元，較去年同期減少12.5％。

國巨表示，10月合併營收較上月減少，主要是中國廠區當月的工作天數因十一長假而減少所致，且供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中。

由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場狀況，審慎應對業績及營運展望。