全國首處！嘉市「汽機車不依規定停車再開」科技執法 啟用時間曝

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嘉義市今年新增3處智慧科技執法路口，取締闖紅燈、不禮讓行人、測速照相等違規，預定明年1、2月正式運作，其中有1處國華街與崇文街口，是針對「汽機車不依規定停車再開」取締，是全國首處針對此項違規設置科技執法的路口。

嘉義市議員鄭光宏今天在市議會質詢指出，國華街與崇文街口已裝設全國首座針對「汽機車不依規定停車再開」的科技執法，為什麼選擇此處？取締標準是煞車燈有亮？騎機車雙腳要踏地？汽車完全停止再開？市警局應告訴民眾明確的取締標準。

鄭光宏並建議至少3個月宣導期、製作圖卡加強說明取締標準及相關罰則，透過媒體、社群網路等多元管道廣為宣傳，讓民眾了解，避免衍生爭議。

嘉義市警察局長陳炯旭表示，據統計分析，國華街與崇文街口近4年來發生41件交通事故，有40件是「未依規定停車再開（未依規定讓車）」，雖然市府陸續採取增設交通桿、反射鏡、黃網線、延伸路口紅線等措施，但效果有限，因而安裝科技執法系統，以期減少事故。

陳炯旭還說，科技執法是動態錄影，並非照相，依規定停車再開，就是「支幹線車輛必須先停下來，讓主幹道上車輛先通行」，而此路口主幹道是國華街，因而科技執法針對崇文街拍攝。

嘉市警局交通隊副隊長江志慶指出，今年新增3處科技執法路口包括文化路、興達路及博愛路三路交叉路口、忠孝路與保健街口、國華街與崇文街口，已於10月底完工，目前驗收中， 預計11月中旬驗收完成，開始宣導至少2個月，明年1、2月間正式執法。

江志慶還說，3處路口科技執法是依該路口易肇事違規態樣來拍攝取締項目，文化路、興達路與博愛路三叉路口、忠孝路與保建街口是針對未禮讓行人、機車未依規定兩段式左轉及轉彎車未依規定。