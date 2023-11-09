國際同濟金門男女兩會愛心贈鞋 助家扶孩童面對挑戰走得更長遠

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國際同濟會金門會與金門女會，由兩會會長陳坤祥及曾貝玲共同率領所屬成員10餘人，於今(9)日下午前往金門家扶中心進行愛心贈鞋關懷活動，共贈送38雙嶄新的運動休閒鞋給家扶弱勢學童，期許藉著合腳的鞋子可以陪著孩子們勇往向前，踏上追求夢想的道路。家扶中心扶幼主委楊肅謙代表學童們接受這份來自同濟男女兩會全體成員祝福的禮物，並致贈感謝狀獻上誠摯的感激。

同濟會金門會長陳坤祥指出，該會與金門女會自成立以來，一直都投身在社會服務工作的行列中不曾脫隊，從拜訪人瑞、關心耆老，到協助婦幼、關懷弱勢族群等行動當中，都可看到兩會的成員們穿梭在社福工作的各個領域之中。同濟會提供正向能量、引導優良風氣，為地區貢獻一份屬於同濟會的力量。

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙表示，感謝此行同濟會的善行義舉，幫助家扶中心的弱勢兒童，讓38位的家扶兒童，剛好可以換上嶄新的鞋子。同濟會的大德助孩子一臂之力，走穩他們原本就與其他同齡孩子不同，坎坷的環境和艱苦成長的道路。

家扶中心主任李桂平則說，同濟會先前主動聯繫該中心，希望能提供休閒運動鞋給急需換鞋的孩童們，經由家扶社工老師調查，有38位孩童有更換新鞋的需求，其中大多為國、高中生，即刻協助丈量這些學童的鞋子尺寸，提報給同濟會做為參考，以利張羅這些型號的鞋子，送到家扶中心並完成捐贈儀式。

李桂平也強調，藉由捐贈儀式發揮拋磚引玉的功能，期盼社會大眾有錢出錢、有力出力，不僅僅只限於金錢上面的捐贈，日常生活用品、愛心便當餐盒、白米、沙拉油、洗衣精等，都是可幫助這些弱勢家庭一份很充實的力量。

金門家扶中心感謝此次同濟會的愛心贈鞋關懷活動，致謝同濟會金門會與金門女會的陳坤祥及曾貝玲兩位會長，以及共同參與此次活動的全體同濟人，包含許孟涵、楊添福、陳再德、林麗芬、呂寶玉、陳雅蘭、李文、吳思彤、薛辰汝、陳秀玲、許金贊、黎氏紅錦、劉義獻等人，並致上最尊敬的感謝之意。