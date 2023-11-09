跨域創新AI發展共探未來議題 成大敏求智慧運算學院進駐暨旺宏館啟用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國立成功大學適逢92校慶期間，「成大敏求智慧運算學院」9日宣布進駐勝利校區「成功創新中心─旺宏館」，未來將以此為基地，耕耘跨域創新的AI發展，探究未來世代議題。

旺宏電子董事長吳敏求、成大校長沈孟儒及在場師生，一同見證學院進駐新場域及旺宏館啟用。

「成功創新中心─旺宏館」由成大傑出校友旺宏電子吳敏求（電機系59級、電機研究所62 級）於2019年8月捐贈成大創校以來，單次捐贈最大金額4.2億元興建，2020年6月動工，2023 年1月揭牌。

吳敏求並另行捐贈10億元，以每年1億元、連續10年的方式，支持成功大學創設及運作「敏求智慧運算學院（Miin Wu School of Computing）」，期待打造世界級研究發展中心，培育具備AI跨領域創新能力的優質人才，為臺灣產業未來發展提供源源不絕的最佳助力。

「成功創新中心─旺宏館」座落在成大勝利校區歷史建築K館後方，是一座新型態提供研發的創新教育空間，象徵成功大學在綜合型大學基礎之上，進階展望未來大學的蛻變決心。

這座嶄新建築，由成大傑出校友、九典聯合建築張清華建築師操刀，希望創造出「讓成大師生走過就想進來」的感覺。

在設計上，符合節能減碳的趨勢，強調彈性空間與通透氣流，並依循校園整體規劃，打造為成大人文與創新軸帶上最具涵容性的匯聚之點。

空間配置上，1樓是國際會議廳與展示空間，以劇場型態設計的國際會議廳可容納近360座位，2、3樓為小型研究室與開放討論空間，空間大小可彈性運用，四樓為敏求智慧運算學院院本部。

除了敏求智慧運算學院進駐之外，旺宏館更聚焦永續、跨領、創新及國際鏈結等核心價值，透過全新的場域，建立校級永續跨域教學課程，提供師生授課、討論與分享成果之用，並進一步以此為核心，關注在地議題、回應國際趨勢，成為驅動成大人在面對未來挑戰之際，提出前瞻問題與堅實方案的人才培育基地，並以共榮共好為永續的目標。