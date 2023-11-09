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跨域創新AI發展共探未來議題 成大敏求智慧運算學院進駐暨旺宏館啟用

旺宏董事長吳敏求捐贈的成大旺宏館及成大敏求智慧運算學院正式啟用。圖／旺宏提供
旺宏董事長吳敏求捐贈的成大旺宏館及成大敏求智慧運算學院正式啟用。圖／旺宏提供

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國立成功大學適逢92校慶期間，「成大敏求智慧運算學院」9日宣布進駐勝利校區「成功創新中心─旺宏館」，未來將以此為基地，耕耘跨域創新的AI發展，探究未來世代議題。

旺宏電子董事長吳敏求、成大校長沈孟儒及在場師生，一同見證學院進駐新場域及旺宏館啟用。

「成功創新中心─旺宏館」由成大傑出校友旺宏電子吳敏求（電機系59級、電機研究所62 級）於2019年8月捐贈成大創校以來，單次捐贈最大金額4.2億元興建，2020年6月動工，2023 年1月揭牌。

吳敏求並另行捐贈10億元，以每年1億元、連續10年的方式，支持成功大學創設及運作「敏求智慧運算學院（Miin Wu School of Computing）」，期待打造世界級研究發展中心，培育具備AI跨領域創新能力的優質人才，為臺灣產業未來發展提供源源不絕的最佳助力。

「成功創新中心─旺宏館」座落在成大勝利校區歷史建築K館後方，是一座新型態提供研發的創新教育空間，象徵成功大學在綜合型大學基礎之上，進階展望未來大學的蛻變決心。

這座嶄新建築，由成大傑出校友、九典聯合建築張清華建築師操刀，希望創造出「讓成大師生走過就想進來」的感覺。

在設計上，符合節能減碳的趨勢，強調彈性空間與通透氣流，並依循校園整體規劃，打造為成大人文與創新軸帶上最具涵容性的匯聚之點。

空間配置上，1樓是國際會議廳與展示空間，以劇場型態設計的國際會議廳可容納近360座位，2、3樓為小型研究室與開放討論空間，空間大小可彈性運用，四樓為敏求智慧運算學院院本部。

除了敏求智慧運算學院進駐之外，旺宏館更聚焦永續、跨領、創新及國際鏈結等核心價值，透過全新的場域，建立校級永續跨域教學課程，提供師生授課、討論與分享成果之用，並進一步以此為核心，關注在地議題、回應國際趨勢，成為驅動成大人在面對未來挑戰之際，提出前瞻問題與堅實方案的人才培育基地，並以共榮共好為永續的目標。

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