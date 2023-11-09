叡揚第三季稅後純益0.45億元 年增6.83％

資服廠商叡揚（6752）公告第三季合併營收為3.91億元，與去年度同期3.68億元相比，年增6.25％、季增1.82％，第三季稅後純益為0.45億元，年增6.83％，季增3.01％，每股稅後純益為1.41元。
累計今年前三季稅後純益1.26億元，每股稅後純益為3.91元。10月營收為1.43億元，月增0.74％ 、年增17.82％ ，累計今年1～10月營收達12.74億元，年增13.84％ 。整體來看，叡揚主要成長動能來自於第三四季為傳統旺季及多項專案認列所致。
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資服廠商叡揚（6752）公告第三季合併營收為3.91億元，與去年度同期3.68億元相比，年增6.25％、季增1.82％，第三季稅後純益為0.45億元，年增6.83％，季增3.01％，每股稅後純益為1.41元。
累計今年前三季稅後純益1.26億元，每股稅後純益為3.91元。10月營收為1.43億元，月增0.74％ 、年增17.82％ ，累計今年1～10月營收達12.74億元，年增13.84％ 。整體來看，叡揚主要成長動能來自於第三四季為傳統旺季及多項專案認列所致。
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