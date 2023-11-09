前往主要內容
工商時報LOGO

叡揚第三季稅後純益0.45億元 年增6.83％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

資服廠商叡揚（6752）公告第三季合併營收為3.91億元，與去年度同期3.68億元相比，年增6.25％、季增1.82％，第三季稅後純益為0.45億元，年增6.83％，季增3.01％，每股稅後純益為1.41元。

累計今年前三季稅後純益1.26億元，每股稅後純益為3.91元。10月營收為1.43億元，月增0.74％ 、年增17.82％ ，累計今年1～10月營收達12.74億元，年增13.84％ 。整體來看，叡揚主要成長動能來自於第三四季為傳統旺季及多項專案認列所致。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed 12月升不升息？五大金控表態 共識出來了

  2. 伺服器三傑目標價 外資捧

  3. 台股高息ETF臉綠 唯獨這檔連續三個月正報酬

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。