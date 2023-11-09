洋蔥育苗期遇颱風全毀 恆春農會用「這招」完整無缺

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恆春半島每到9月下旬，便進入洋蔥育苗期，不料今年遇上中颱小犬來襲，傳統土拔苗育苗田的洋蔥苗慘遭風雨肆虐而全軍覆沒，但恆春農會今年以機械自動化播種的洋蔥穴盤苗，在移地馴化後完整無缺的生長，令蔥農看見一線生機。

農糧署南區分署指出，洋蔥是恆春半島的主要經濟作物，每年9月下旬是恆春半島洋蔥撒播育苗的季節，蔥農會尋找適合的「育苗田」，做好畦溝後，以人工方式撒播種子，然而，此時最怕強風豪雨來攪局，育苗田除須尋找地勢高亢、避風及避免積水的田區外，也要儘量尋找砂質含量較高的土地育苗，以促進洋蔥根部生長。

南區分署進一步指出，每年過了9月、10月之後是屏東枯水期，但是在氣候變遷下，這段期間常會遇到秋颱、豪雨侵襲，例如今年的中颱小犬，育苗田受到風雨侵襲，砂質壤土因強風降雨影響，導致畦面毀損、蔥苗根部裸露或流失造成損害，不僅如此，農友後續還要再花費種子等資材成本、人力，重新做畦、撒播育苗，加上後續移植時，所有的農戶種植期集中，使原本已經捉襟見肘的資金與人力調度更加困難。

但恆春農會的洋蔥苗卻躲過小犬侵襲，分署長陳立儀說，農糧署近年輔導洋蔥策略聯盟成員建立洋蔥種子造粒機、穴盤育苗以及機械移植機等一系列育苗及種植機械，當中恆春鎮農會經過幾次試驗，逐漸掌握品種選擇、種子造粒、穴盤育苗、本田整地、機械移植等技術。

陳立儀說，關鍵技術就在穴盤育苗上，除了委託專業的育苗場外，為降低颱風侵襲風險，也有策略聯盟成員以簡易的棚架在田間以育苗盤方式育苗，未來希望可建立穴盤育苗與機械移植SOP，推廣給洋蔥農，讓蔥農可以自行照顧穴盤洋蔥苗，減少傳統土拔苗育苗時因遭受天災而損害。

陳立儀說，今年洋蔥穴盤育苗生長良好，在11月上旬即可陸續開始移植至本田，而傳統土拔苗在受到小犬颱風侵襲後，除需再負擔一次種子費用（每磅7,000~10,000元）重新育苗，種植期也相對延到11月底才能開始。

他強調，洋蔥穴盤育苗在極端氣候下，可以爭取農時、減少農民損失，加上配合機械種植，同時也可以解決農業缺工的問題，洋蔥穴盤育苗與機械化種植，是恆春半島洋蔥產業永續經營必須要走的路。