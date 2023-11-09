學校、醫院周邊公車站沒座椅 台中交通局回應了

台中市議會9日進行交通地政業務質詢，市議員林祈烽、施志昌說，許多醫院、學校周邊因未設置候車座椅，學生、老人必須站著或蹲著等公車，相當辛苦，要求交通局優先在醫院、學校附近設置候車座椅或倚靠式欄杆。交通局長葉昭甫允諾，將針對學校及醫院周邊優先施作座椅、欄杆。 林祈烽拿出學生等公車時排隊的照片表示，有家長反映，經常看到學生等公車，竟在公車站牌旁的人行道地上坐成一排聊天或滑手機，因許多人行道上會停放機車，很擔心學生站或坐在人行道上等公車可能不小心被排氣管燙傷，看了令人相當不忍，這樣的現象也不應該發生。 除了學校周邊，林祈烽說，醫院周邊也經常有長輩必須站著或蹲著等公車，台中市交通局雖提供公車APP可查詢到站時間，但許多長者不會用，只好到站牌旁等待，之前就有長輩說站了5分鐘就覺得受不了，建議交通局應在學校或醫院周邊的公車站牌旁優先設置座椅等設施，減輕長輩、學生等公車的負擔。 林祈烽建議，公車站旁的人行道如果空間足夠，可以增設候車亭與候車椅，如果空間不是那麼大，也可考慮設置像台灣大道公車專用道站內的腰靠式欄杆，讓等車的學生、長輩能有倚靠的地方，不必枯站許久或坐在人行道旁的地上等公車。 交通局長葉昭甫表示，目前台中市的公車站牌約有6000支，已施作的公車候車亭數量達1019座，交通局持續檢視環境條件積極設置，將針對學校、醫院周邊的站排優先處理，並視公車站位的條件情況及需求、研擬設置候車座椅或倚靠式欄杆。