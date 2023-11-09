環境潮濕藥粉易結塊 藥劑師教「3招」遠離變質中藥

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台灣環境潮濕、夏天炎熱，空氣水分易使中藥粉結塊，藥劑師建議，民眾將藥粉放在雙層夾鏈袋，或者把中藥粉放進冰箱保存，也可以分裝藥粉到不同夾鏈袋，減少粉末與空氣接觸的機會，便能避免結塊。

台北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師林淨儀表示，科學中藥粉開立天數7至28天不等，調劑方式、包裝、保存環境都可能導致中藥粉結塊，尤其台灣氣候較潮濕，更容易結塊，但只要稍作攪拌，藥粉可再度散開，而且在醫師開立的療程時間內變質風險很低。

她提醒，如果中藥粉顏色或味道改變、出現斑點、結塊無法攪散，很有可能是藥粉已經發霉或變質，不建議繼續服用，最好丟棄藥品並提前回診。此外，已分包、脫離原包裝的中西藥品不建議放置超過180天，當次療程未服用完的藥品最好定時整理、丟棄，避免餘藥累積，留置過久。

至於要如何避免中藥結塊？林淨儀說明，有實驗顯示，將科學中藥粉置於雙層夾鏈袋內，可保存逾8周不會結塊，比起單純裸包或置於單層夾鏈袋內，能更延後發生結塊時間，但要注意每次取藥後封好夾鏈袋，才能阻絕空氣。

也有文獻提及，可以把中藥粉放進冰箱保存，但服用前才能取出，若取出後未馬上服藥，可能使粉包與環境空氣接觸，濕氣遇冷凝結在粉包上，反而會增加藥粉結塊風險，因此放置於冰箱需要特別小心。

林淨儀表示，平時外出時，也可以將部分藥粉置於夾鏈袋內帶出門，剩餘藥品置於另一夾鏈袋中，避免同一夾鏈袋每天頻繁開合，所有藥粉一直跟環境空氣接觸，如此便可以減少藥粉結塊的情形發生。