從永續出發 建築大師柯宏宗與台中建築業分享次世代建築

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「SED-IA形意生態建築設計集團」創辦人柯宏宗，投身建築設計領域三十餘年，是台灣設計界的翹楚，近幾年也投入研究如何從生態共生的角度出發，重新形塑生存環境，為人類帶來更安全、永續的生活空間，這也是疫後建築界百年來的新挑戰！為回應新時代需求，台中市建築經營協會今（9）日下午邀請柯宏宗擔任大師講座主講人，以「生態、環境、永續，思考次世代建築」為主題進行分享。

台中市建築經營協會理事長連智民表示，設計總監柯宏宗代表作品相當多，包括台灣指標性超豪宅「陶朱隱園」等，他也參與台中洲際娛樂商城的投標案獲選，從業三十多年來，規劃案件亦獲獎無數；其中，形意生態建築設計集團台北辦公室，2020年還獲頒「WELL健康建築白金級認證」，是台灣首棟榮膺全球健康建築最高榮譽的辦公指標，顯見對於擘劃新時代生態建築，開啟台灣住宅建築標竿，柯宏宗著墨甚深。

柯宏宗擅長環境永續生態建築研究、後疫情新生活建築研究、產業建築新發展規劃設計、新型態住居建築規劃設計等，創辦SED-IA形意生態建築工場、元宏聯合建築師事務所、獵戶之手生態設計等，也在文化建築及都市設計學系兼任副教授，學經歷豐富。

柯宏宗認為，建築是「新物種」，有其生命週期，必須師法自然，從「風、光、水、綠」的生態思維讓每件作品會呼吸、有表情、讓人生活其中感到舒適，讓居住者與土地共存，從中展現出建築的社會性意義與價值。

事實上，柯宏宗持續探索建築與生態的關聯，思考完善住居的可能，並認為除了空間功能性之外，也應借重自然力量關照人的內在情緒；建築若能朝著與自然共生的方向努力，那麼住在都市叢林的現代人，無論生理或心理都將擁有健康。