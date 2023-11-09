統一前三季稅後純益167.74億元 EPS 2.95元

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在統一中控、統一超商等獲利穩健下，統一（1216）9日公布今年前三季稅後純益167.74億元，年成長14.8％，每股稅後純益EPS 2.95元。

統一中控本期淨利人民幣14.67億元，較去年同期成長28.1％。

統一指出，主要是合肥統一配合政府徵收計畫處份部分土地及建物稅後利潤人民幣2.56億元挹注，並受惠於原物料價格同比下跌，且各項費用支出等符合效益精進原則，讓本期淨利成長。

至於統一超商，本期淨利84.11億元，比去年同期增加10.98億元，成長15％。統一指出，主要是台灣7-ELEVEN持續展店，以及菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一生活（康是美）等獲利增長挹注，讓淨利成長。

事業群也有虧損的；其中，統一實業本期淨利7.53億元較去年同期減少15.03億元，衰退66.6％。統一指出，主要是鐵產品之售價隨鋼鐵行情下滑並受需求疲弱銷量減少影響營收及毛利，致本期淨利衰退。

台灣神隆本期淨利1.30億元較去年同期減少1.22億元，衰退48.5％，主要是營收及毛利因客戶需求減少，讓本期淨利衰退。

統一對各部門的營運提出說明；在食品及食糧事業部，統一指出，台灣食品及食糧本業持續秉持聚焦經營及穩定增長。統一中控持續聚焦經營，堅持品牌建設，通路庫存持續健康操作，並通過產品創新和優化，多管道多場景滿足消費者多元需求，2023年1-9月營收表現以茄皇及海之言表現突出。食品及食糧事業部累計至前三季整體營收較去年同期增加37.02億元，成長2.8％。

在便利商店及流通物流事業部，統一指出，受惠於台灣7-ELEVEN持續展店及菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、上海7-ELEVEN、統一生活(康是美)等均表現亮眼，有效挹注營收，加上家樂福營收於7月起開始併入合併報表，致累計至前三季便利商店及流通物流事業部整體營收較去年同期增加393.10億元，成長20.5％。

至於包裝容器事業部，統一指出，鐵產品平均售價低於同期，且受需求低迷因素影響銷量減少；但飲料包裝業務則隨著疫情結束，恢復以往需求表現，銷量較同期增加。致累計至前三季包裝容器事業部整體營收較去年同期減少91.33億元，衰退38.5％。

另外在製藥事業部，統一表示，客戶策略合作、針劑事業及學名藥用藥事業業務減少，致累計至前三季製藥事業部整體營收較去年同期減少1.85億元，衰退8.2％。