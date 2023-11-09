兆豐銀免費理財退休健診 助民眾安心規劃未來

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現代人忙於工作，努力為目前的生活奮鬥，也為未來退休生活做準備，但面對年金改革變數和高通膨率等不確定因素，如何保障美好的退休生活成為重要課題。因此，兆豐銀行自108年起連續四年舉辦「兆豐真貼心樂退健診」活動，協助約1萬人次進行免費退休理財健診，檢視財富缺口，提供最適配置建議。今(112)年自即日起至12月31日，兆豐銀行邀請本國40至65歲自然人親洽兆豐理財顧問，臨櫃辦理「退休健診服務」，不僅可免費獲得專屬退休健診報告書1份，還有機會獲得「哈根達斯冰淇淋商品禮券」1張。

根據內政部111年最新統計，台灣人的平均壽命已達79.84歲，隨著醫療技術的進步，人類預期壽命將更進一步延長，因此，退休生活可能需要持續20年甚至更久。儘管台灣的健保和政府提供的退休金為退休者提供一定程度的支持，但面對金融市場各種變化，兆豐銀行建議可透過定期財務健檢全面檢視自身的資產配置，除分散風險外，亦可確保財務目標與預期的退休生活相符。

兆豐銀行推出的「退休健診服務」，是根據客戶實際資產負債、收支現況及退休後的財務目標與需求，藉由「資金、保障、保全、生活、投資」等五大面向分析，規劃出專屬客製化的退休健診報告書，並以直觀設計的圖表、簡單易懂的文字，搭配專業理財顧問詳細解說，協助客戶審視財務缺口，提供最適化資產配置，採取有效的理財行動，及早準備退休現金流。