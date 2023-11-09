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五月天來台中！ 跨年連唱6場 規畫交通因應措施

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台中市議員張芬郁(右起)、陳俞融、蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠9日聯合質詢，針對五月天將到台中舉辦跨年演唱會，要求市府做好因應配套措施。(林欣儀攝)
台中市議員張芬郁(右起)、陳俞融、蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠9日聯合質詢，針對五月天將到台中舉辦跨年演唱會，要求市府做好因應配套措施。(林欣儀攝)

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五月天宣布2024年跨年演唱會將重返台中洲際棒球場舉辦，讓中部地區許多「五粉」相當開心，市議員黃佳恬、陳俞融等人指出，當天市府也有跨年晚會，勢必吸引相當多人潮，要求提早規畫相關交通因應措施，避免活動造成人車壅塞，而觀旅局也應把握觀光商機，趁此機會提升台中市的城市形象。 黃佳恬表示，五月天在睽違4年後再度到台中舉辦演唱會，預估將吸引超過10萬粉絲，消息一出很多人都很興奮，但交通接駁、觀光住宿等措施準備好了嗎？市府應妥善規畫各項配套迎接各縣市民眾到台中。 市議員陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、陳淑華、謝家宜9日聯合質詢也指出，五月天將在洲際棒球場辦演唱會，市府則在中央公園舉辦跨年晚會，2處地點相距僅4.3公里，如何確實管制交通、疏散人潮，且不要造成附近居民困擾，相關單位應做好規畫，尤其建議做好接駁工作。 陳俞融強調，根據交通部觀光局的調查，2021年國人旅遊平均支出約2000元，若椅五月天2019年跨年演唱會締造20萬人次觀看來計算，這次跨年演唱會將可創造4億元商機，觀旅局應與旅宿業者合作提供住宿，並規畫套裝行程及周邊文創商品，讓各縣市五迷到台中消費並提升台中知名度。 交通局長葉昭甫表示，五月天跨年演唱會到台中的消息才剛宣布，主辦單位接下來會提出交維計畫，市府將要求提出妥善交通接駁與疏導措施；觀旅局長陳美秀則說，目前台中市約有500多家旅館、2萬3000多間房間，足夠提供歌迷住宿，另也將與旅行社合作推出套裝行程，盼帶動更多商機、行銷台中。

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