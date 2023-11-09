破解租屋詐騙利器！ 免費申請不動產電子產權憑證 保障交易安全

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租屋詐騙層出不窮，新北市汐止地政事務所呼籲，承租房子前一定要確認房東身分，除了請房東提供房屋權狀或地籍謄本外，房東也可以利用最新式的「電子產權憑證」服務，於線上免費申請，憑證內容與紙本權狀一致，提供租客確認產權真偽，保障租賃雙方不動產交易安全。

租屋詐騙手法繁多，除了有假房客也有假房東，不少詐騙集團租屋後偽裝成房東，將房子照片放上論壇或臉書的租屋社團，透過刊登精美裝潢而非實際現況的廣告，或提供低於市場行情租金，吸引大批租客詢問，甚至還提供看房服務，一般租客多無警覺，詐騙集團一旦收取定金後就人間蒸發，等租客發現已來不及。

汐止地政事務所主任歐彥熙特別提醒，租客不論是自行透過網站或經由不動產仲介、租賃包租業者找尋物件，於支付定金或簽約前一定要請房東出示產權證明，也不要將現金交付未能確認身分的對象，以保障權益。

汐止地所補充，自今年1月1日起，向地政事務所辦理不動產登記後，除核發紙本權狀外，亦能線上申領電子產權憑證，房東只需透過電腦或手機，憑藉自然人憑證、工商憑證或行動自然人憑證APP，登入內政部「電子產權憑證系統」入口網，即可產製並下載電子產權憑證（效期3天，逾期可重新產製），提供他人驗證產權，不再需要攜帶紙本權狀或另外申請謄本，且經區塊鏈技術加密防護無竄改風險，安全又方便，歡迎民眾多加利用。