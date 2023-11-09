時碩第三季及前三季EPS創同期次高、劉祖英接任董座

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時碩工業9日董事會承認第三季財報，第三季EPS為1.51元、前三季EPS為3.28元，雙雙創同期次高。時碩原董事長兼總經理黃亞興日前請辭董事長，保留時碩董事暨總經理，9日董事會改選董事長，推舉黃亞興的夫人時碩科技董事長劉祖英接任時碩董事長，黃亞興出任時碩集團總裁暨時碩總經理。

時碩第三季合併營收10.54億元、本業獲利0.78億元、匯兌收益5千多萬元，本期淨利1.33億元。前三季合併營收32.15億元、本業獲利1.88億元、本期淨利2.78億元，EPS為3.28元。

黃亞興基於考量公司未來發展及事業布局規劃，日前辭任董事長職務，專任總經理一職，負責時碩整體營運面的規劃與管理，並完善公司治理。9日董事會推舉時碩科技董事長劉祖英出任時碩董事長，另設總裁辦公室，由黃亞興出任時碩集團總裁，處理未來集團與跨集團發展之新事業、與收購及併購投資相關事宜。

時碩表示，黃亞興擔任時碩董事長期間，時碩因他在策略、客戶解決方案、技術和營運方面擁有的豐富經驗，得以履行全球的成長、創新、卓越長青等策略。

時碩強調，黃亞興為時碩工業董事會服務多年，恪盡職守、勤勉盡責，在公司風險管控、規範運作、轉型發展方面做了大量富有成效的工作，董事會也向黃亞興任職期間對公司發展作出的重大貢獻，衷心感謝。

時碩指出，時碩為確保公司董事會正常運作，時碩9日董事會召開選任新董事長，由劉祖英擔任時碩工業董事長。

時碩表示，劉祖英擁有台北商業大學EMBA商學碩士，對公司治理要求與公司營運狀況均十分熟稔，並陸續擔任策略委員會、風險管理委員會及永續發展委員會重要成員。現職為時碩科技董事長、時碩科技董事及法人代表、時碩科技(西安)董事及法人代表、西安時碩機械製造董事及法人代表、時碩科技金屬製造（陝西）董事及法人代表、GLOBAL TEK FABRICATION CO., LTD.(Samoa) 董事。