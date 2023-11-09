首屆「李國鼎獎」頒獎台積電創辦人張忠謀

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首次由李國鼎科技發展基金會設立的「李國鼎獎」，傳揚李國鼎資政的時代精神。第一屆得主為台積電創辦人張忠謀，高度彰顯李國鼎獎的設立理念與時代意義。李國鼎科技發展基金會9日舉行首屆李國鼎獎頒獎典禮，張忠謀出席領獎，總統蔡英文到場祝賀並致詞。輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳意外現身頒獎典禮，多位科技業界大老、政要均出席與會。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，時逢李國鼎資政逝世22周年，透過李國鼎獎的設立，傳揚李國鼎的時代精神，帶動台灣產業界以更高層次的合作大戰略，打造產業創新的出海口，不僅確保當前優勢，更持續推升台灣產業榮景，再造持續成長契機。

張忠謀致詞時說，「以無比榮幸和謙卑心情，接受第一屆李國鼎獎」，他以「三幕」回憶與李國鼎的點點滴滴，兩人從不認識、經歷李國鼎生氣與他斷絕關係好幾年，到1985年在台推動晶圓代工、說服政府投資台積電，「一半都是李國鼎的功勞」，「的確是，沒有李國鼎，就沒有台積電」。

張忠謀說，李國鼎是一個非常熱心、愛國的人，也是非常清廉的人，「別人我可能不知道，但李國鼎我知道。」他要再次謝謝李國鼎，向他致敬。

黃仁勳致詞表示，張忠謀說沒有李國鼎，就沒有台積電，他認為，沒有台積電就沒有NVIDIA，沒有台積電就沒有現在科技，「李國鼎是台灣科技業教父，張忠謀是各產業的教父」。

李國鼎科技發展基金會表示，第一屆李國鼎獎評審委員包括前副總統蕭萬長、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元、台達電創辦人鄭崇華、台大前校長孫震、工研院董事長李世光、工研院前院長史欽泰及律師蔡玉玲等，全體無異議通過由張忠謀獲獎。李國鼎獎座是由工研院協助量身打造，邊框紋以「九鼎」設計，寓意「傳寶國器」並以雷射炫彩為底板基礎 ，加以3D 列印紋飾浮雕呈現，彰顯李國鼎獎座的精神。