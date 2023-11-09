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達梭系統辦SIMULIA臺灣用戶大會 運用模擬分析技術推動產業永續

達梭系統舉行SIMULIA台灣用戶大會，達梭系統臺灣戰略客戶銷售總監張銘輝(右一)、聯寶電腦臺北系統開發與認證部研發總監陳基富(右二)、達梭系統臺灣資深技術經理許欲生(左二)、聯寶電腦臺北系統開發與認證部仿真數智設計中心資深設計經理林韋廷。圖／袁顥庭
達梭系統舉行SIMULIA台灣用戶大會，達梭系統臺灣戰略客戶銷售總監張銘輝(右一)、聯寶電腦臺北系統開發與認證部研發總監陳基富(右二)、達梭系統臺灣資深技術經理許欲生(左二)、聯寶電腦臺北系統開發與認證部仿真數智設計中心資深設計經理林韋廷。圖／袁顥庭

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達梭系統（Dassault Systemes）舉辦「2023達梭系統SIMULIA臺灣用戶大會」，針對當前備受關注議題發表主題演講。大會匯聚數百位用戶出席，內容囊括目前討論度最高的高速電子設計、5G天線及通訊、車載電子、電子設備量測、AI人工智慧等主題。

達梭系統SIMULIA解決方案結合多學科多重物理場軟體，包含用於結構應力分析的Abaqus、Tosca、fe-safe及Isight最佳化流程、Simpack多體動力學、XFlow、PowerFLOW流體力學、全3D泛用型電磁模擬CST Studio Suite、Opera及專業型的軟體Antenna Magus、IdEM等豐富多樣的工程和科學解決方案。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，在當今快速變化的全球市場，企業面臨著諸多挑戰和機遇。企業需要先進模擬技術因應越趨複雜的產品設計流程，同時，永續性亦已成為營運計畫中的重要考量。達梭系統SIMULIA模擬分析技術發揮了跨學科研究的關鍵作用，透過多物理的方法評估產品的可靠性、合規性和成本，在研發設計過程中發揮不可或缺的作用，並廣泛應用於多個產業，無論在汽車、醫療、或高科技等領域。

聯寶電腦臺北系統開發與認證部研發總監陳基富分享指出，模擬分析技術成熟、再加上最佳化，現在從設計端就使用達梭系統SIMULIA解決方案，測試結果高達85％以上都過關結果，縮短開發時間、提升信心度，驗證樣本也減少，效益很大。舉例來說，現在筆電塑料要求20％以上使用可回收材料，明年要求35％以上，但可回收塑料的缺點是塑膠比較脆，因此先向塑料廠要到參數，先跑系統模擬，確認是否要求可以達到產品強度。

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