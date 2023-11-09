梵克雅寶高雄展店 獨家首賣珠寶腕表

法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）首次前進南台灣，於高雄漢神巨蛋打造全台第五店精品旗艦店，為了嬌寵高雄VIP，特別端出多款港都獨賣胸針珠寶，以及兩款全台首賣的珠寶表，店裝風情也延續品牌「法式寓所」的空間佈局，提供高雄VIP舒適溫馨又兼顧私密空間的購物體驗。 梵克雅寶台灣區董事總經理劉大玲指出，梵克雅寶深耕台灣市場，擁有不少高雄在地VIP，有些VIP甚至早在30年前就是梵克雅寶的忠實顧客，以往只能趁著出國時在免稅商店購買，或是專程到台北購物，如今終於等到梵克雅寶在高雄設立據點，十分開心。 為了回餽港都VIP的熱情愛戴，梵克雅寶也推出多款高雄旗艦店獨賣珠寶與腕表，例如全台首賣的Lady Feerie Or Rose珠寶表，配備逆跳分針和跳時功能，柔和藍紫色晚霞的表盤上，身披粉紅藍寶的仙子輕揮手中的魔杖顯示分鐘，象徵時光的點滴流轉，透明粉紅色彩繪玻璃琺瑯與不透明粉紅色琺瑯釉彩交織，為仙子的羽翼鍍上朦朧漸變的色彩，薄翅點綴碎鑽，更添玲瓏剔透，表背則有漫天的雲朵擺陀，搭配滿月與星空，更添浪漫詩意。 另有甫登台的Ludo Secret神秘腕表，設計靈感複刻自30年代的骨董表，外觀為手鐲，輕按開關即可開啟表蓋顯示時間，靈感源自當時的仕女在社交場合當眾查看時間是很不禮貌的行為，因此以手鐲神秘表的方式顯藏時間，只有在必要時開啟才可顯示，充滿趣味。 深受VIP喜愛的Lucky胸針也特別針對高雄港都特色推出三款Lucky Summer系列胸針珠寶，包括海星、帆船和貝殼等，奢華又不減趣味，深受高雄VIP的喜愛。 梵克雅寶漢神巨蛋店位於購物商場一樓，佔地43坪，以沈穩內斂的黑色與暖霧金為主軸，建構尊榮華美的視覺風貌，細節融入靈動曼妙的花草圖騰處，呼應世家最珍視的自然元素，勾勒詩意盎然的氛圍，宛如一只細膩奢華的珠寶盒，de Gournay精湛的藝術手繪，頂級的Murano玻璃吊燈，以充滿大自然語彙的海洋意象，呼應高雄的港都特色。