高雄福華致力公益 送書香、營養午餐到偏鄉

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高雄福華大飯店不僅受到國內外旅客與知名藝文、運動人士的喜愛，指定住宿下榻，對於公益活動也不遺餘力，今年秉持企業回饋社會之精神，攜手福華文教基金會、高雄市立圖書館及高雄市觀光局壽山動物園，並由高雄市政府原住民事務委員會為指導單位，一同前往茂林區多納國小舉行偏鄉送愛書香營養午餐活動。

校園面積約6分地的多納國小是典型的山地迷你小學，全校僅有50多名學生。更在校園中打造魯凱族的傳統石板屋建築，提供學童閱讀空間，也是部落兒童學習母語、文化課程的場所，讓傳統文化得以傳承。「偏鄉送愛書香營養午餐活動」當日由高雄福華大飯店廚師團隊烹調豐盛的營養午餐，色香味俱全的餐點讓師生都大飽口福。

飯店並規劃豐富的園遊會活動，有趣的餅乾及棉花糖DIY手作活動，在熊造型的餅乾畫上糖霜及裝飾，讓孩子們天馬行空創作專屬自己的餅乾。還有能體驗使用當地常見食材「愛玉」做出創意的鹹食料理，將山上常見的愛玉切成條狀取代麵條加上胡麻醬調味及黃瓜絲、雞絲等，變身一道清涼好吃的美食，讓孩子們直呼回家也想自己試著做給家人吃。

除此之外，特別還有高雄市觀光局壽山動物園帶著台灣唯一的陸棲性淡水龜（食蛇龜）到現場舉行動物小學堂，讓學童們可以近距離觀察動物，更藉由壽山動物園保育員生動的解說學習到動物相關知識。另外還有高雄市立圖書館的行動書車，乘載著2,000冊兒童書籍，提供學童們借閱書籍服務，藉此將市區資源推展至偏鄉。

高雄市政府原民會阿布斯主委表示，很榮幸促成多納國小與高雄福華大飯店的公益合作，透過飯店五星級師傅的創意料理，結合地方農特產，讓族人小朋友有機會品嚐到不一樣的料理，也要特別感謝高雄市立圖書館及高雄市觀光局壽山動物園的協助，讓小朋友可以不必到市區就可以就近選擇自己喜歡的讀物，還能在這次難得的機會近距離的觀察到保育動物。未來將持續推動與民間企業的合作，讓更多市民朋友可以透過各種公益及市政計畫的執行，共同協助更多需要幫助的族人朋友。

高雄福華大飯店為高雄當地發展茁壯的經典飯店品牌企業，長年來亦受到各方資源之協助及支持，秉持著「取之於社會、用之於社會」回饋之心，此次選擇於高雄地區進行偏鄉送愛活動，並以此活動做為飯店每年週年慶例行之公益活動，每年至不同偏鄉單位，更加廣泛傳遞資源，活動也受到財團法人福華文教基金會的大力支持，在在顯示福華飯店集團對於強化社會責任及回饋公益事業不遺餘力的精神。