戰火下的慈悲？美國採購台製急救耗材遽增

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國際戰火不斷，國內口罩大廠CSD中衛去年（2022）開始生產壓縮紗布、緊急創傷繃帶等急救耗材輸美，以巴衝突發生後急單遽增，美國單一客戶增加33％訂單；中國醫藥大學附設醫院急診室主任陳維恭表示，槍傷黃金治療時間約1小時，這類急救耗材可直接在止血點止血，除戰地需求，也是戶外活動急救包必備用品。

新冠疫情解封後，國內外口罩需求減少，CSD中衛透露近年公司生產壓縮紗布、緊急創傷繃帶（又稱戰繃）以OEM模式銷售至美國各大緊急救護產品公司，再經銷至軍方、聯邦機構、執法單位以及急救單位等；單一規格產品年產量達200萬個，以巴衝突之後急單湧入，甚至美國單一客戶下單量驟增33％。

其中壓縮紗布是由特殊模具將紗布經過高壓成型後再進行真空包裝，產品體積小不占空間，方便攜帶，且特別針對彈孔或爆炸造成的出血性傷口有好的止血作用；而緊急創傷繃帶是一種專門設計止血的救護繃帶，用在傷者送達醫院前的環境中維持創傷性傷口止血。在俄烏戰爭的初期，CSD中衛曾捐贈這2款產品給烏克蘭。

陳維恭表示，槍傷黃金治療期約1小時，美國近10年發現許多槍擊案傷者未在第一時間進行有效止血造成救護人員到場時傷者已失血過多氣絕，因而開始推廣止血點止血法，壓縮紗布和緊急創傷繃帶這類急救耗材，方便攜帶，可以在創傷發生時發揮自救、救人功效，爭取有效控制出血量，在美國已是家戶常備急救耗材。