遊花蓮享好康 縣府再加碼150萬獎勵

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為鼓勵國內合法旅行社帶團到花蓮旅遊，促進觀光，花蓮縣政府4月推「永續遊花蓮獎勵方案」，提供自由行遊客抽電動汽車外，同時提供旅行社獎勵金，申請相當踴躍，500萬元金額已用完，目前正舉辦溫泉季，縣府今宣布再加碼150萬元，鼓勵全國旅行社持續於11月帶團到花蓮旅遊，享受泡湯之旅。

觀光處長張志翔指出，今年「永續遊花蓮獎勵方案」有旅行社及自由行遊客兩種獎勵方式，4月到10月活動，自由行抽特斯拉有約5050人參加，旅行社獎勵計畫則有669團申請，總帶團人數2萬1908人，較去年同期成長約2成，兩項活動皆須於花蓮住宿並前往指定旅遊點至少三處才能參加，延長遊客花蓮食宿消費時間。

加碼旅行社獎勵金150萬元，希望旅行社能帶團來花蓮體驗秋季的美及花蓮溫泉季活動，享受安通區英雄泉、瑞穗區美人湯正是時候，民眾泡溫泉遊市集消費集章可再抽日本來回機票。還可到睜南區鄉鎮景點旅遊，享受紓壓、賞景和文化體驗兼具的深度旅遊。

觀光處說，旅行社獎勵方案開放讓20人以上的小團體也能申請，只要在活動期間帶 20 人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿，並前往任三項指定旅遊點拍照，12月4日前至活動官網上傳申請文件，即可獲得帶團獎勵金最高每晚5000元，行程中包含指定遊程如泡湯及天文旅遊行程，可再獲得加碼 2000 元獎勵金，加碼活動不受原規定「每家最多申請6團」限制，詳細資格與申請方式可到活動網站或花蓮觀光粉絲團查看。