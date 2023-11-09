數位部資訊月主題館 攜30產業展示科技應用

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數位部今（9）日表示，轄下數位產業署、國家資通安全研究院及民主網絡司於今年「資訊月」活動中，共同打造「數位永續X資安韌性」主題館及「公民科技應用場域願景館」，攜手台灣產業界與公民社群，展示數位信任科技、數位創新技術應用與公民科技願景，並匯聚台灣數位發展與資安防禦等最新成果，期盼藉此提升民眾對數位科技創新應用情境的理解與體驗，進而達到「全民數位韌性」的核心理念。

數位部長唐鳳表示，呼應今年資訊月「數位領航˙資安聯防」大會主題，數位部集結30家產業代表，攜手數產署及資安院於台北資訊月打造數位發展部「數位永續X資安韌性」雙主軸主題館；民主網絡司策劃「公民科技應用場域願景館」，結合公民力量與資通訊技術，盼藉此加速社會創新發展及跨境協作。

數位部指出，由數產署打造的「數位永續」區，展示台灣業者針對AR／VR、生成式AI、沉浸式內容、數位雙生等相關領域的技術創新、應用研發，以及原創內容等開發能量。包含體驗全台首創全息音樂平台｢BEATDAY｣、台日合作的智慧零售AI虛擬管家、AR虛擬彩妝鏡、AI VTuber等逾20項數位科技應用；同時亦展出獲數產署「獨立遊戲開發獎勵計畫」補助或合作的熊骨、玩猴、大頑、水月鏡花、岳漢科技、大宇資訊等團隊帶來的獨立遊戲作品，展現數位新秀帶來的原創內容能量，與數位創新應用的多元生態樣貌。

由資安院攜手台灣資安產業先鋒打造「資安韌性」區，邀請資安院輔導或合作業者，包含台灣思科系統、Google Cloud、奧義智慧科技、七維思、台灣微軟、伊雲谷數位科技、捷飛科技及教育部資安人才培育計畫、台灣數位外交協會等，展現企業資安實踐成果，同時融入深化全民資安意識的議題，共同預見台灣資安人才職能培育的藍圖，期盼藉此讓民眾更為了解企業資安防護的運作、引起對資安領域的興趣，提升資安應變韌性。

民主網絡司規劃的「公民科技應用場域願景館」則集結公民力量與資通訊技術，展出公民科技試驗場域的公私協力解決方案、開放原始碼落地紮根成果及應用情境、跨境數據資料授權系統規劃、web3的多元宇宙未來願景，以及總統盃黑客松國際松卓越團隊作品，呈現出數位部致力發展公民應用科技、推動數位基礎建設及數位助攻淨零的願景。

數位部表示，希望透過資訊月的主題展示，鼓勵更多領域導入數位科技，邀請全民共同參與數位部大沙盒，在政府與民間共同的努力下，一起探索永續發展的數位轉型和創新。在接下來的展期，也將於「數位永續X資安韌性」主題館主舞臺區辦理系列活動及主題沙龍分享，歡迎民眾至現場共襄盛舉。