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全家便利商店10月營收86.17億元 年增8.25％

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全家便利商店（5903）9日公布10月合併營收86.17億元，年成長8.25％。累計今年1-10月合併營收827.43億元，年增10.09％。

10月營運表現穩健，全家指出，主要受惠於店數持續增長，泛鮮食業績年增近兩成，有效掌握溫降與國慶萬聖等節日商機，整體績效穩定走高。

全家指出，10月泛鮮食各品類業績全面向上。早晚天氣漸涼，與永豐餘生技合作的多款養生熱飲新品如薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶，Let's Café進入熱咖啡銷售旺季，搶攻溫降商機，帶動整體現做飲品成長超過一成。

延續餐飲名店與百萬網紅兩大聯名策略，與鼎泰豐、金家ㄟ、好丘貝果本月聯手再推多款新品，涵蓋微波主食、Fami!ce霜淇淋、金飯糰、烘培麵包等多元品項，助攻相關品類銷售也明顯上揚。

至於一般商品，全家指出，同樣呈成長態勢。其中，10月適逢自有品牌FamiCollection十週年，推出多款差異化新品，並結合經典暢銷品項，推出主題端架與加價購行銷活動，為冷藏飲料、餅乾零食果乾冰品等品類增添秋冬新樣貌與挹注銷售動能。

展望11月，全家認為，民眾對溫暖型商品需求增加，陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食與現做熟食等，雙十一OMO大促、火鍋季、聖誕主題活動皆紛紛展開，皆可望挹注營運動能。

截至112年10月31日止，全家便利商店總店舖數達4,212家。

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