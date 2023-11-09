高雄福華飯店送愛到部落 五星級主廚親煮營養午餐

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高雄福華大飯店去年9月首度前往高雄杉林區巴楠花部落中小學舉辦「偏鄉送愛書香營養午餐活動」，今年秉持企業回饋社會之精神，攜手福華文教基金會、高雄市立圖書館及高雄市觀光局壽山動物園，並由高雄市政府原住民事務委員會為指導單位一同前往茂林區多納國小舉行偏鄉送愛書香營養午餐活動。

多納國小的校園面積約6分地，是典型的山地迷你小學，全校僅有50多名學生，校方在校園中打造魯凱族的傳統石板屋建築，提供學童閱讀空間，也是部落兒童學習母語、文化課程的場所，讓傳統文化得以傳承。

「偏鄉送愛書香營養午餐活動」當日由高雄福華大飯店廚師團隊烹調豐盛的營養午餐，色香味俱全的餐點讓師生都大飽口福。飯店並規畫豐富的園遊會活動，有趣的餅乾及棉花糖DIY手作活動，在熊造型的餅乾畫上糖霜及裝飾，讓孩子們天馬行空創作專屬餅乾。

特別的是，高雄市觀光局壽山動物園帶著台灣唯一的陸棲性淡水龜（食蛇龜）到現場舉行動物小學堂，讓學童們可以近距離觀察動物，更藉由壽山動物園保育員生動的解說學習到動物相關知識。另有高雄市立圖書館的行動書車，乘載著2000冊兒童書籍，提供學童們借閱書籍服務，藉此將市區資源推展至偏鄉。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，很榮幸促成多納國小與高雄福華大飯店的公益合作，透過飯店五星級師傅的創意料理，結合地方農特產，讓族人小朋友有機會品嘗到不一樣的料理。未來將持續推動與民間企業的合作，讓更多市民朋友可以透過各種公益及市政計畫的執行，共同協助更多需要幫助的族人朋友。

高雄福華大飯店秉持著「取之於社會、用之於社會」回饋之心，此次選擇於高雄地區進行偏鄉送愛活動，並以此活動做為飯店每年週年慶例行之公益活動，每年至不同偏鄉單位，更加廣泛傳遞資源，活動也受到財團法人福華文教基金會的大力支持，在在顯示福華飯店集團對於強化社會責任及回饋公益事業不遺餘力的精神。