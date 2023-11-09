全新首款BMW iX2豪華純電跑旅 線上預購搶先啟動

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2017，BMW用最大膽的設計語彙打造出最具態度的首創BMW X2豪華跨界跑旅，前衛時尚、風格自成深受世界各地車迷朋友的喜愛。現在，BMW再度驚艷推出全新世代X2豪華跑旅。BMW總代理汎今天(11/9)宣布將針對全新BMW X2豪華跑旅搶先啟動線上預購，款式包含全新BMW X2 sDrive20i M Sport、BMW X2 M35i xDrive、BMW iX2 xDrive30 M Sport等三款，預售參考價225萬元起。

新世代外觀設計語彙中清晰展演全新世代BMW X2的全面進化，明顯放大的車身尺碼，以及動感十足的流線跑格輪廓，完美融合BMW X家族一脈相承的運動休旅風格，展現超越級距的獨特跨界魅力。全新世代X2在座艙空間設計同樣引領同級對手，首次提供全景式玻璃車頂，創造出開闊的座艙空間，全車系更標配許多頂尖科技配備，包含率先BMW所有車型所搭載的使用者操作介面BMW Operating System 9.0、QuickSelect快捷選單以及別具未來感的懸浮式曲面螢幕、智慧語音助理2.0、AR擴增實境導航功能及BMW手機數位鑰匙2.0等頂尖數位科技，超乎車主對日常用車科技應用的想像。全車系也全面搭載變換車道輔助、自動駕駛輔助以及360度環景輔助攝影等功能，讓駕駛能夠隨時從容應對。值得一提的是，BMW更特地將智慧電能概念注入BMW豪華造車工藝，推出全新首創iX2豪華純電跑旅，將提供令人驚嘆的屬於純電豪華跑旅的駕馭快感。

全車系標配許多頂尖科技配備，包含率先搭載的使用者操作介面BMW Operating System 9.0、QuickSelect快捷選單、懸浮式曲面螢幕、智慧語音助理2.0、AR擴增實境導航、BMW手機數位鑰匙2.0等頂尖數位科技。圖／業者提供