風電3-2期選商規則明再攻防 政府不降國產化門檻TOWIA協會力爭60分

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針對離岸風電3-2期選商規則，明天（10日）經濟部將召開第二次說明會，預計最快11中下旬拍板對外公告。據悉，開發商最關切的國產化門檻，最低70分不會再調降，上限增至約115分，但TOWIA協會今天下午開會後，仍力爭調降至60分，上限調高至120分。預料明天說明會會有一番攻防戰。

為沙盤推演第二場離岸風電3-2期的選商規則，台灣風電產業協會（TOWIA）協會今天下午和會員召開會議，進行建言議題的沙盤推演，結論擬在會中提出七點建言，力爭併網商轉予一年寬限期，爭取國產化最低門檻 60分，總分120分，且競價最低門檻以近五年迴避成本平均價格為準等。

據悉，經濟部預訂11月中下旬公告定案選商規則，不考慮選舉政治因素，因此希望選商規則速戰速決，以利開發商及早備標，安排併網時程發電，確保不缺電。經濟部希望最遲明年4月底前截標。

但不同開發商意見分歧，有的認為總統大選快到，且二階遴選風場、及3-1期得標風場，在碼頭的基礎設施都出現塞車，CPPA企業購買綠電也在談判中，不急於此時推出3-2期選商。有的新進市場業者準備很久，希望盡快公告，甚至建議明年3月底前截標。

TOWIA協會擬在明天會中提出意見，包括一、國產化應回歸市場經濟效益，聚焦建立穩健永續供應鏈，主因主要供應鏈水下基礎風機等全球求大於供，擔心無法滿足3-1及3-2期需求。二、擴大加分項目總分提高至120分，最低門檻降至60分。如此就是國產化由3-1期6成比例降至5成。三、競比價格下限以近五年迴避成本平均價格為準。

四、保留商轉併網12個月緩衝期；五、行政契約所定義之懲罰性違約金與損害賠合計，應以履約保證金總額為上限；六、建議投標採購繳交文件明訂類合作意向書，並且明訂定義本土產能不足為不可抗力或不可歸責事由，另將審查程序與期限納入附件，增加合約明確性。七、履約保證金可分批提交，於行政契約簽訂提交一半，剩一半於專案財務到位後提交。

據了解，經濟部打定主意最低門檻70分不變，上限提高至115分，至於保留商轉12個月緩衝期，經濟部傾同意朝此規劃，但擬附條件；競價下限仍維持0元競標。