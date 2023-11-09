桃園火車站前動線差 張善政拋2招改善

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桃園火車站站前空間動線不佳，桃園市長張善政9日下午前往視察，他說，市府調整行人動線、增設行人專用時相號誌等2項短期交通管理措施，盼減少人車搶道的衝突，打造更友善的行人及行車環境。

張善政指出，不同於大興土木的長遠性計畫，善用聰明策略的短期計畫，能在短時間內改善問題，花小錢發揮大效果，此次桃園火車站前就是透過聰明的交通管理措施，包括：移動行人穿越道的位置，縮短行人穿越路口的距離與通行時間；增設行車管制號誌，並搭配行人專用時相，達到人車分流，相信能在短期內看到改善效果。

張善政提到，桃園舊市區相較於其他開發區域，顯得較為老舊落後，市府推動「桃園市舊市區空間再生計畫」，全盤性規畫舊城區翻新，其中桃園火車站前、桃園國小前及景福宮周邊被列為舊市區的三大改善重點，上個月他率領市府團隊至桃園國小視察並提出改善計畫，景福宮的部分近期也會報告，相信透過三大重點區域的改善，會讓整個桃園舊市區明顯改變，短期內市民朋友就能感受到舊市區變得不一樣、變得更好。

交通局長張新福表示，桃園火車站前中正路與大同路路口經常發生車輛不禮讓行人、行人違規穿越道路、計程車排班區車行交織衝突等問題，交通局與都發局、工務局、捷工局等單位共同推動「桃園市舊市區空間再生計畫」，短期方案先調整行人動線及增設號誌，減少人車交織；中長期將針對桃園國小前、景福宮周邊進行重新規畫，串聯火車站、校園、商圈與藝文生活，跨局處合作改善舊市區的人行環境，引導市民從車本交通轉為人本交通環境。