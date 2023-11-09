2023仰德菁英公開賽第二回合 老將蔡啟煌持續領先

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2023仰德菁英公開賽今天（11/9）在新竹新豐高爾夫球場打完第二回合，長春球員蔡啟煌穩定出擊，打出低於標準桿一桿的71桿，以兩回合總桿低於標準桿八桿的136桿，繼續持續領先。廖煥鈞打出70桿，兩回合為低於標準桿六桿的138桿，暫居第二；張哲瑜交出69桿，以兩回合總桿139桿，暫時獨居第三；蔡雨達與劉又睿都打出73桿，同以兩回合140桿，暫並列第四；葉甫交卡71桿，以141桿暫居第六。

蔡凱任在三桿短洞的第12洞（西區第三洞）以8鐵打出180碼的一桿進洞，贏得新豐球場提供的2萬元丶叢德貿易姬斯敏董事長提供的2萬元獎金及大安集團提供的梨山賓館總統套房免費住房一晚。他今天打出69桿，以142桿自昨天的並列第26升上，與其他八位，暫並列第7。

15位參賽的業餘選手中，仍以謝承洧打出73桿，兩回合總桿平標準桿的144桿，繼續保持成績最佳，並在職業榜暫並列第20位；業餘組暫時居次的是陳宣佾，今天交卡74桿，以兩回合146桿暫並列第34位，今天兩回合結束後，只有四位業餘選手晉級後兩回合決賽。今天兩回合結束，大會取總桿高於標準桿五桿的149桿以內共60位選手（包括4位業餘球員）晉級後兩回合決賽。

這項比賽由仰德集團冠名贊助，TPGA主辦，新豐高爾夫球場協辦。冠軍可得60萬元, 亞軍30萬元；於11/8~11日進行四回合72洞賽程。此賽也是今年總共15場台巡賽(包含7場肇喜登峰巡迴賽與8場台巡公開賽) 中的第13場。

仰德集團今年除了冠名贊助亞巡仰德TPC錦標賽以外，並在台巡賽舉辦兩場包括肇喜登峰巡迴賽的仰德公開賽與單獨冠名贊助的這場比賽，ThreeBond挑戰巡迴賽也冠名贊助兩場包括仰德挑戰賽山溪地球場站與仰德挑戰賽大崗山球場站，共五場不同層級賽事，是台灣推動男子職業高爾夫最有力的推手之一。

而台灣福興工業林瑞章董事長今年也持續贊助台巡賽與挑戰巡迴賽獎金王兩個特別獎項，兩項巡迴賽排名前三選手，獎金各增加為台幣50萬丶30萬元及20萬元，共計200萬元。今年包含這場比賽，台巡賽尚餘兩場，選手們將全力爭取獎金王頭銜。

另外，肇喜登峰巡迴賽也自成一項總獎金排行榜，年度總獎金排名第一選手可獲得翌年台灣三商名人賽的參賽資格以外，還可獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏提供的獎金王獎金新台幣20萬元。

同時，姬斯敏董事長還提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼 5萬元。因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金再次均增加為315萬元；並在七場肇喜登峰巡迴賽與九場挑戰巡迴賽中，每場各提供特別獎項「一桿進洞」獎金2萬元。

本次比賽開放觀眾下場觀賽，下場前請先至球場櫃檯繳交20元保險費丶填寫資料、領換觀賽證始可下場。觀賽證請貼於身上明顯位置，便於工作人員檢視；觀眾請行走車道，勿進入球道，並保持安全距離、注意自身安全。觀眾行進間禁止乘坐球車，球場無提供洞與洞之間之接駁。六歲以下兒童、寵物，為考量安全，請勿下場觀賽。

該比賽後兩回合(11/10、11)比賽賽況，將採精華錄播方式，於11/21與11/22下午4點呈現給關心台巡賽的球友們；今年播放平台包括台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports 與TPGA官網及LINE Today丶LINE平台-Golfourit及智林體育台。另外，還有全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，也在全省20個球場為賽事做聯播。