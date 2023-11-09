合一糖尿病足潰瘍新藥 通過大陸上市許可

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經歷兩年半審查，合一（4743）9日宣布，治療糖尿病足部傷口潰瘍 (DFU) 1.1類天然藥物新藥「速必一」香雷糖足膏，獲大陸藥監局批准上市。該新藥由中天上海負責銷售授權，據悉，目前有很多中國藥企洽談授權。

合一的速必一藥證，連日來成為市場關注的焦點，在市場看多中，股價5日來強漲20％，9日以230.5元作收，上漲1.76％，成交量15,163張。

已經公布前三季財報的合一，第三季稅後虧損2.27億元，虧損較前一季收斂、較去年同期盈轉虧，每股虧損0.5元；前三季稅後虧損8.27億元，較去年同期盈轉虧，每股淨損1.84元。

合一總經理鄭志慧表示，糖足潰瘍（DFU）為全球未滿足的醫療需求，是糖尿病患者致殘、致死的主因之一，每年都有數以百萬人截肢，兩岸糖尿病患占比都已超過10％。

依據國際糖尿病聯盟（IDF）2021年統計，中國大陸成人糖尿病患者數達1.41億人，發病率高達13.0％。糖尿病足的患病率也明顯增加，全球發病率約6.3％，中國大陸50歲以上的糖尿病患者，糖尿病足的發病率高達8.1％，估計糖尿病足潰瘍患者數超過750萬人。

全球每20秒就有一例糖尿病患者截肢，糖尿病足潰瘍患者年死亡率高達11％，而截肢患者死亡率更高達22％，嚴重危及生命。糖尿病足花費巨大，約占整個糖尿病醫療費用的三分之一，造成患者個人、家庭、醫院與社會嚴重負擔。目前臨床上缺少高級別循證醫學證據支持的創新DFU專用藥物，存在巨大的未滿足需求。