美股漲勢不夠看？ 華爾街大空頭：1資產完勝

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投資人看好美國聯準會（Fed）將結束升息周期，利率有望觸頂，激勵美股近來走升。但華爾街知名空頭、研究機構Rosenberg Research創辦人羅森伯格（David Rosenberg）卻認為，近期股市反彈「相當垃圾」，建議應該投資美國公債。

羅森伯格以2005年發現房地產市場泡沫而聞名。他在7日的《金融郵報》（Financial Post）專欄中表示，如果Fed在12月的決策會議上確實維持利率不變，「（升息）周期就結束了，下一步將是降息」。

Fed從7月會議以來，一直維持利率不變，市場預期Fed在12月舉行的今年最後一次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議也不會升息。從過往歷史來看，5個月都沒有升息標誌著Fed緊縮周期的結束。

羅森伯格表示，一旦Fed結束升息周期，債券的表現應該會優於股票，因為利率下降將推動債券價格走高。據他的解釋，Fed暫停升息期間，30年期美國公債的表現明顯優於股市，「在這段暫停期，債券與股票往往會同步反彈，但沒有什麼比30年期美國公債表現更好」。他指出，傳統上，30年期美國公債的平均總回報率爲9%，這已超越了標準普爾500指數的7%回報率，以及投資級和高收益債券的6%回報率。

羅森伯格看好30年期美國公債，除了其優異的回報率，也因為相較於股票，投資人在購買長期債券時承擔的風險較小。他8日還在一份報告中對近期股市反彈的持續性提出質疑，認為漲勢「相當垃圾」，且缺乏基本面。