「陶朱隱園」1戶為何要價18億？ 建築師現身這麼說

從事建築設計長達30多年、SED-IA形意生態建築設計集團創辦人柯宏宗，9日受邀到台中市建築經營協會大師講座，以「生態、環境、永續，思考次世代建築」為題演講，他以自己知名代表作品、1戶號稱18億元的「陶朱隱園」為例，談論該建築規畫設計的結構與旋轉意象。 柯宏宗是台灣設計界的翹楚，近幾年投入研究從生態共生的角度出發，重新形塑生存環境，盼為人類帶來更安全、永續的生活空間，他說，2009年開始討論陶朱隱園的定位，當時因智慧建築、綠建築都不是顯學，這棟以生態建築自居的豪宅領先現今的淨零排碳概念約10年。 擅長環境永續生態建築、後疫情新生活建築研究、產業建築新發展的柯宏宗認為，建築是「新物種」，有其生命週期，必須師法自然，從「風、光、水、綠」的生態思維讓每件作品會呼吸、有表情、讓人生活其中感到舒適。他也強調，陶朱隱園的建築重點在於結構，以旋轉4.5度的設計，施作時就是違反地心引力，「要蓋出不被複製的建築，代價很大。」 柯宏宗也與中華工程合作，在土城工業區規畫「中工雲宇宙產業園區」，將於2025年完工，再次延續次世代建築議題，他說，自己的作品除持續探索生態與建築的關聯，也應關照人的內在情緒，每個想法都有實際建築，用實例去呈現知識。 台中市建築經營協會理事長連智民表示，除台灣指標性超豪宅「陶朱隱園」等建築，科宏宗也參與台中洲際娛樂商城的投標案獲選，他規畫的形意生態建築設計集團台北辦公室還於2020年獲頒「WELL健康建築白金級認證」，開啟台灣住宅建築標竿。