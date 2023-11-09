中租控股Q4傳統旺季業務動能增 營運回溫

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依中租控股自結前三季賺193億元，跟去年同期比較，年減8.5％，每股稅後盈餘11.6元，中租控股表示，該控股業務動能持續擴張中，今年前三季營收仍成長14％，第三季稅後盈餘62.32億元，則較第二季61.74億元，季成長1％，由於第四季是旺季業務動能增，營運回溫中。

中租控股在9日下午法說會時，作上述表示。

台灣及東協地區則因近一年持續升息影響，利息收入成長速度不如利息支出以及延滯率上升增提呆帳等，使得台灣、東協地區累計獲利較去年同期下降8％、10％；大陸則是因為延滯率從2.8％提高至2.9％，主要是提列較多的呆帳所致，大陸前九月累積獲利則較去年同期下降1％。

中租控股表示，在三個地區的利息成本，除了大陸持平外，台灣和東協等利息成本約增加50~60％，原因除了利率上升外，業務量的成長。雖然大陸在6月及7月各調降利率0.1％，幅度不大且降息有遞延性效果。

法人持續關心中租在大陸營運發展，其中針對大陸延滯率部分，中租控股指出，帳款回升率與第一季及第二季相當，第三季延滯率約達3.8％，比第二季略高一點，預估第四季和明年的延滯率，年底前應不會超過4％，至於實際情況如何，還得看大陸內地經濟以及國際經濟成長概況。

另外，對大陸逾放略增加的部分因素，中租控股說，中租向客戶催收追訴時，法院希望中租可以和債務人協商，不要催討太急，這也是中租第三季新增延滯金額較第二季略增加的另一原因。整體而言，大陸地區業務動能增溫中且整體應收款淨額穩定成長。

依中租控股公告，中租控股前三季每月營業收入均較去年同期呈現雙位數成長（14％~20％），隨著舊合約陸續到期，升息對盈餘的負面影響將逐漸淡化。中租控股年化股東權益報酬率到9月底為19％，中租控股表示，未來有機會回到並維持在20％以上，第四季將進入傳統旺季，大陸放款動能可望有明顯增加，使大陸年度成長率來到7~8％；而在台灣地區平均收益率逐步反應資金成本提高，利差回穩。